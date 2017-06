Der i dre'r Cofi

Image copyright Iolo Penri Image caption Kelly o Gwmderi yng Nghastell Caernarfon

Mae 'na gryn bellter rhwng Cwmderi a Chaernarfon. Ond yr wythnos hon 26-29 Mehefin mae rhai o gymeriadau pentre' enwocaf Cymru i'w gweld yn crwydro tre'r Cofi.

Mae criw'r opera sebon boblogaidd yn ffilmio stori yn yr ardal fydd yn ymwneud â rhai o'r prif gymeriadau.

Yn naturiol dyw'r cynhyrchwyr ddim am ddatgelu llawer am y stori fydd wedi ei lleoli yng Ngwynedd, ond bydd y cyfan yn cael ei ddatgelu ar S4C yn ddiweddarach yn y flwyddyn.

Ymhlith rhai o'r cymeriadau sy'n cael eu ffilmio yng Nghaernarfon mae cymeriad Kelly Evans (Lauren Phillips). Mae Kelly ar drywydd darganfod y gwir am rywun yn y cwm ac yn cychwyn cyfeillgarwch gyda merch leol o'r enw Chloe, sy'n cael ei phortreadu gan Lowri Mererid.

Bydd rhaid i chi wylio'r gyfres i weld sut bydd y berthynas hon yn datblygu a beth fydd y goblygiadau.

"Mae'n wych gallu ffilmio mewn lleoliad fel Caernarfon, sydd â chymaint o awyrgylch. Mae golygfeydd arfordirol Sir Fôn, waliau'r dref, y castell a'r awyrgylch yn y dref hanesyddol yn ei gwneud hi'n lleoliad ffilmio bendigedig," meddai Llyr Morus, cynhyrchydd y gyfres.

