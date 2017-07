Seland Newydd 21-24 Y Llewod

Image copyright PA Image caption Taulupe Faletau yn sgorio cais cynta'r Llewod

Mae breuddwyd y Llewod o ennill y gyfres yn Seland Newydd yn dal yn fyw wedi iddyn nhw guro'r Crysau Duon yn yr ail brawf.

Bu'n rhaid i'r Crysau Duon chwarae rhan helaeth o'r gêm gydag 14 dyn, wedi i Sonny Bill Williams weld cerdyn coch am dacl fudr ar Maro Itoje yn gynnar yn yr hanner cyntaf.

Roedd y 40 munud cynta'n hesb o geisiau, ac er gwaetha'r fantais i'r Llewod, cyfartal oedd hi ar y rhanner - 9-9.

Roedd hi'n ymddangos fod y gêm yn llithro o afael y Llewod yn yr ail hanner wrth i'r Crysau Duon lwyddo â thair cic gosb drwy droed Beauden Barrett, ac fe ddaeth ergyd arall wrth i Mako Vunipola gael ei anfon i'r gell gosb am dacl hwyr.

Ond yna daeth clamp o gais i'r Llewod wrth i Taulupe Faletau dirio'r bêl, gan ddod â'r tîm yn ôl o fewn pum pwynt i fuddugoliaeth.

Image copyright PA Image caption Connor Murray'n groesi'r llinell am ail gais y Llewod

Wedi i seithfed cic cosb Barrett roi'r tîm cartref ymhellach ar y blaen, llwyddodd Connor Murray i groesi'r llinell am yr eilwaith, a throsiad Farrell yn dod â'r ddau dîm yn gyfartal unwaith eto - 21-21.

Bedair munud o'r diwedd, llwyddodd Farrell â chic cosb arall gan sicrhau buddugoliaeth dyngedfennol a chadw gobeithion y Llewod o ennill y gyfres yn fyw.

Image copyright PA Image caption Cic gosb Owen Farrell yn sicrhau'r fuddugoliaeth i'r Llewod

Wedi i Seland Newydd ennill y prawf cyntaf o 30-15, mae hi felly'n gyfartal rhwng y ddau dîm 1-1.

Mewn cyfweliad ar Sky Sports, dywedodd prif hyfforddwr Seland Newydd, Steve Hansen fod y Llewod yn haeddu ennill: "Wnaethon ni ddim helpu'n hunain drwy golli chwaraewr.

"Tra fy mod i'n falch o'n chwaraewyr am chwarae fel yna gydag 14 dyn, roedd y Llewod yn haeddu ennill."

Ac er gwaetha'r dathlu, mae 'na her fawr yn parhau i wynebu'r Llewod.

Bydd y trydydd prawf yn ôl yn Eden Park, Auckland, ddydd Sadwrn nesaf - lle nad yw'r Crysau Duon wedi colli ers 1994.