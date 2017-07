Roedd 'na wledd o liw ar lan afon Dyfrdwy eto eleni wrth i'r byd ddod i Langollen. Dyma rai o uchafbwyntiau'r Eisteddfod trwy lens y ffotograffydd Kristina Banholzer.

The banks of the River Dee were awash with colour again this year for the annual Llangollen International Eistedfdfod. Here are some of the highlights through the lens of Cymru Fyw photographer Kristina Banholzer

Image caption Mae'r cystadlu wedi dechrau // The competing is underway in the Pavilion

Image caption Dyma i chi griw lliwgar tu hwnt // A colourful crew enjoying the tropical North Wales sunshine

Image caption Mae'r band yma yn taro deuddeg // Drumming support

Image caption Naddu bywoliaeth ar faes yr Eisteddfod // Carving a living on the Maes

Image caption 'Di o'n gweld trwy'r sbectol 'na? \\ What a spectacle!

Image caption Mae'r hufen iâ a photeli dŵr yn gwerthu'n dda ar ddiwrnod fel hwn // Good trading conditions!

Image caption Beth yw enw'r offeryn yma tybed? // What's this instrument called then?

Image caption Rhaid troedio'n ofalus \\ A common feet-ure among the competitors

Image caption Llecyn delfrydol i berfformio \\ An ideal llocation to perform

Image caption Cyfle i weld beth yw'r newyddion nôl adre \\ What's news back home?

Image caption Bydd angen gofal efo'r offeryn yna wrth ei gludo ar yr awyren \\ That instrument will need careful handling on the plane home

Image caption Peidiwch â phoeni, does 'na ddim achosion o'r frech goch yn Llangollen! \\ Don't panic! There hasn't been a measles outbreak in Llangollen!

Image caption Mae'r ymwelwyr yn mwynhau awyrgylch yr Eistedddfod // Enjoying the festival vibe