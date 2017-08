Canlyniadau Dydd Llun 7 Awst // Results for Monday 7 August

Holl ganlyniadau Dydd Llun 7 Awst a chlipiau o'r cystadlaethau a phrif seremoni'r dydd

All the results from Monday 7August and clips of the competitions and the day's main ceremony.

Llefaru Unigol dan 12 oed (Cystadleuaeth 145) / Solo Recitation under 12 yrs (Competition 145)

1. Nel Angharad Gwilym

2. Alwena Mair Owen

3. Peredur Hedd Llywelyn

Unawd Cerdd Dant dan 12 oed (24) / Cerdd Dant Solo under 12 yrs (24)

1. Siwan Mair Jones

2. Huw Ifan

3. Efan Arthur Williams

Unawd dan 12 oed (57) / Solo under 12 yrs (57)

1. Efan Arthur Williams

2. Cari Lovelock

3. Rhys Lloyd Thomas

Unawd Alaw Werin dan 12 oed (7) / Folk Song Solo under 12 yrs (7)

Llefaru Unigol o'r Ysgrythur dan 16 oed (147) / Solo Recitation from the Scriptures under 16 yrs (147)

1. Morgan Sion Owen

2. Sara Louise Davies

3. Owain John Jones

Deuawd Offerynnol Agored (60) / Instrumental Duet - Open (60)

Unawd i Ferched 12-16 oed (55) / Girls' Solo 12-16 yrs (55)

Unawd i Fechgyn 12-16 oed (56) / Boys' Solo 12-16 yrs (56)

Rhuban Glas Offerynnol dan 16 oed (74) / Instrumental Blue Riband under 16 yrs (74)

Cyflwyniad ar lafar, dawns a chân (8) / Presentation in words, dance and song (8)

Monolog i rai 12-16 oed (117) / Monologue 12-16 yrs (117)

Llefaru Unigol 12-16 oed (144) / Solo Recitation 12-16 yrs (144)

Unawd Alaw Werin 12-16 oed (6) / Folk Song Solo 12-16 yrs (6)

Unawd Cerdd Dant 12-16 oed (23) / Cerdd Dant Solo 12-16 yrs (23)

Seremoni'r Coroni / Crowning Ceremony