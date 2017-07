Lluniau y Sioe Fawr: Llun // In pictures: Royal Welsh Show: Monday

Mae'r haul yn tywynnu ar ddiwrnod cynta'r Sioe Fawr yn Llanelwedd. Dyma rai o uchafbwyntiau'r diwrnod cyntaf mewn lluniau:

The sun's shining on the opening day of the 2017 Royal Welsh Show at Llanelwedd. Here's some of the highlights in pictures.

Image caption Gee ceffyl bach! Gethin, 2 oed o Brithdir yw'r marchog ifanc yma // Gethin from Brithdir is the happy young horseman

Image caption Harry, 7 gyda tad-cu a mam-gu, Aneurin a Susan James o'r Fenni // You might have heard of the famous Pontypool front row, here's the Abergavenny version!

Image caption Fydd 'na 'sgodyn i swper heno 'sgwn i? // Any chance of a fish supper tonight?

Image caption Dyma i chi anifail ar ei orau, y 'Charolais' buddugol // What a beast! The winning Charolais

Image caption Hedlu arfog ar y maes // Due to the terrorist attacks on London and Manchester, the Show is well protected this year

Image caption "Gof dda rŵan!" \\ Hammering away on the anvil