Homoffobia pêl-droed yn 'perthyn i'r oesoedd tywyll'

Mae pêl-droed yn wynebu'r risg o fod yn "rhywbeth sy'n perthyn i'r oesoedd tywyll" oni bai fod mwy yn cael ei wneud i fynd i'r afael â homoffobia yn y gêm, medd cyn-gapten rygbi Cymru Gareth Thomas.

Fe gyhoeddodd Thomas ei fod yn hoyw yn 2009 ar ôl cuddio ei rywioldeb am flynyddoedd.

Fe wnaeth gyfaddef ei fod bron â chyflawni hunanladdiad ar ôl i'w wraig Jemma ei adael pan ddywedodd y gwir wrthi.

Dywedodd Thomas, oni bai fod homoffobia mewn pêl-droed yn cael ei "blismona mor llym â hiliaeth, yna bydd y broblem wastad yn bodoli".

Mae'r cyn-chwaraewr y Gleision yn edrych yn fanwl ar y mater mewn rhaglen ddogfen ar gyfer BBC Cymru.

'Dim wedi newid'

Does dim un chwaraewr pêl-droed proffesiynol ym mhedair adran uchaf Lloegr wedi dweud yn agored ei bod yn hoyw ers cyn-ymosodwr Norwich, Justin Fashanu yn 1990.

Fe laddodd ei hun yn 1998.

Yn 2012 fe wnaeth Amal Fashanu, nith Justin, raglen ddogfen ar y mater ac mae Thomas wedi ei holi am y sefyllfa erbyn hyn.

"Yn y pum mlynedd diwethaf, o siarad â hi, does dim o gwbl wedi newid," meddai.

Image caption Justin Fashanu yw'r unig chwaraewr erioed ym mhedair adran uchaf Lloegr i ddweud yn agored ei fod yn hoyw

Yn y blynyddoedd diwethaf, fe ddatgelodd cyn-chwaraewr Aston Villa, Thomas Hitzlsperger, a Robbie Rogers, sy'n chwarae i LA Galaxy, eu bod yn hoyw.

Roedd Hitzlsperger wedi ymddeol pan gyhoeddodd ei fod yn hoyw, ac roedd Rogers yn ei chwarae yn America ar ôl gadael cynghreiriau Lloegr.

Yn 2015, fe ddywedodd 2% o ddynion yn y DU eu bod yn hoyw neu ddeurywiol.

Ond does dim un o'r tua 5,000 o bêl-droedwyr proffesiynol wedi dod allan yn gyhoeddus fel person hoyw.

Dywedodd Thomas nad yw cyrff llywodraethu'r gamp wedi gwneud digon "i greu amgylchedd ar gyfer chwaraewyr i deimlo fel y gallant fod yn nhw eu hunain".

Er bod ymdrechion mawr wedi'u gwneud i fynd i'r afael â hiliaeth, dywedodd Thomas nad yw homoffobia yn cael ei drin o ddifrif.

'Angen plismona llym'

Yn ystod y rhaglen mae'n siarad â stiward a oedd wedi taflu cefnogwr allan o gae am ddefnyddio iaith hiliol, ac fe ofynnodd iddo a fyddai wedi gwneud yr un peth petai'r cefnogwr wedi defnyddio iaith homoffobaidd.

Dywedodd mai "go brin y byddai wedi ei daflu allan o'r cae".

Image copyright Getty Images Image caption Fe ddatgelodd Robbie Rogers, sy'n chwarae i glwb LA Galaxy, ei fod yn hoyw ar ôl gadael cynghreiriau Lloegr

Tra bod y rhai sy'n ymwneud a'r gêm wedi cefnogi ymdrechion i gael gwared ar hiliaeth o bêl-droed, mae Thomas yn credu y byddai'n anodd dod o hyd i chwaraewyr fyddai yn fodlon "siarad yn agored yn erbyn homoffobia" am nad ydyn nhw eisiau i bobl feddwl eu bod nhw ei hunain yn hoyw.

Mae'n credu fod rhaid i newid ddod gan rai sydd ar frig y gêm.

"Oni bai eu bod yn awyddus i weld pêl-droed yn cael ei adael ar ôl yn yr oesoedd tywyll, yna mae'n rhaid iddo [wella]," meddai.

"Ond nes bod plismona yn digwydd i raddau mor llym â hiliaeth, yna bydd bob amser yn broblem."

Alfie v Homophobia: Hate in the beautiful game, BBC One Wales, 21:00 nos Iau, 27 Gorffennaf.