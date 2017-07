Lluniau'r Sioe Fawr: Dydd Iau // In pictures: Thursday at the Royal Welsh

Mae'r amser wedi hedfan! Dyma gipolwg ar luniau diwrnod olaf Sioe Fawr 2017 yn Llanelwedd:

Time flies when you are having fun. Here's a few highlights from the final day of the Royal Welsh Show 2017:

Image caption Gweld y doctor // Iola, her sister Cari and friend Tanaka from Abergavenny are delighted the next Doctor will be a female

Image caption Ydy'r beirniad wedi ei blesio? // Is the judge impressed?

Image caption Tynnu'r dŵr i'r dannedd // Tasty, very tasty

Image caption Mae hi'n bwysig gwneud yn siwr bod y ceffyl yn gwedd-u i'r achlysur! // The shire horse from Caerphilly looks immaculate

Image caption 'Da ni ishio bwyd rŵan! // We're very hungry now!

Image caption Hogia' Dyffryn Clwyd // Efan, his brother Cai and cousin Seth have travelled from Ruthin to be at the Show

Image caption Hir yw pob ymaros! // It is a long wait before the competition begins

Image caption Ffordd wreiddiol i werthu cynnyrch // Meet the marketing expert!

Image caption Mynd am dro-l rownd y cylch // The horses work hard during the week of the Show