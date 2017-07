Cymru'n nodi 100 mlynedd ers Brwydr Passchendaele

Image copyright Getty Images Image caption Cafodd 3,000 o bobl o Gymru eu lladd neu eu hanafu yn ystod Brwydr Passchendaele

Bydd gwleidyddion Cymru yn nodi 100 mlynedd ers dechrau Brwydr Passchendaele mewn gwasanaeth yng Ngwlad Belg ddydd Llun.

Cafodd 3,000 o Gymry - gan gynnwys y bardd, Hedd Wyn - eu lladd neu eu hanafu yn y frwydr yn 1917, oedd yn rhan o'r Rhyfel Byd Cyntaf.

Bydd prif weinidog Cymru yn agor y gwasanaeth coffa i'r milwyr Cymreig yn Langemark ochr yn ochr â gwleidyddion lleol.

Fe fydd arweinwyr gwrthbleidiau'r Cynulliad hefyd yn ymuno â'r Llywydd, Elin Jones, i osod torch i nodi'r canmlwyddiant.

Gwasanaeth ym mynwent Tyne Cot

Ynghyd â'r gwasanaeth coffa Cymreig, bydd Llywodraeth y DU yn nodi'r achlysur gyda gwasanaeth ym mynwent filwrol Tyne Cot.

Mae disgwyl i filoedd o ddisgynyddion y rhai wnaeth frwydro yn Passchendaele fod yno.

Yn eu plith bydd Luned James o Flaenafon, fydd yno i gofio ei thad-cu, Frank Gough.

Image copyright Luned James Image caption Roedd Frank Gough o Aberafan yn aelod o'r Peirianwyr Brenhinol

Fe oroesodd Frank Gough y frwydr yn Passchendaele - sydd hefyd yn cael ei hadnabod fel Trydydd Brwydr Ypres - a dychwelyd i'w gartref yn Aberafan, Port Talbot.

Dywedodd Ms James ei bod "yn llawn cynnwrf am ddilyn ôl troed fy nhad-cu".

Cofio yn Nhrawsfynydd

Fe fydd 'na ddigwyddiadau hefyd i nodi'r canmlwyddiant yn Yr Ysgwrn yn Nhrawsfynydd, Gwynedd - cartref y bardd, Hedd Wyn.

Bu farw'r llenor ar faes y gad yn Passchendaele ar 31 Gorffennaf 1917, cyn cipio Cadair yr Eisteddfod ym mhrifwyl Penbedw ddyddiau'n ddiweddarach.

Yn dilyn y gwasanaeth yn Langemark, bydd y Prif Weinidog, Carwyn Jones, hefyd yn gosod torch ar fedd Hedd Wyn ym Mynwent Artillery Wood yn Fflandrys.

Image caption Bydd beirdd gan gynnwys Ifor ap Glyn a Myrddin ap Dafydd yn adrodd eu cerddi fel rhan o'r cofio yn Yr Ysgwrn

Dywedodd Mr Jones ei bod yn "fraint aruthrol" i gael dod yn ôl i Wlad Belg i nodi'r achlysur.

"Yn y llecyn heddychlon hwn heddiw, mae'n anodd dychmygu'r erchyllterau a wynebodd ein milwyr yn ystod y frwydr, a gwewyr y teuluoedd yn ôl gartref wrth iddyn nhw ddisgwyl am newyddion am eu hanwyliaid, gyda misoedd yn mynd heibio weithiau cyn iddyn nhw gael gwybod eu tynged", meddai.

"Mae rhai o'r rheini a gollwyd yn cael eu cofio am eu cyfraniad i ddiwylliant Cymru - mewn meysydd megis barddoniaeth a chwaraeon - ond mae'n bwysig ein bod yn cofio'r holl ddynion hynny o Gymru a fu farw ar faes y gad.

"Heddiw, rydyn ni'n talu teyrnged i bob un ohonyn nhw am eu dewrder a'u gwrhydri."

'Cofiwn yr aberth a'r golled'

Dywedodd Elin Jones, Llywydd y Cynulliad: "Collodd cymaint o filwyr o Gymru eu bywydau ym Mrwydr Passchendaele, a down at ein gilydd er cof am y milwyr hynny a gafodd eu lladd neu eu hanafu mor bell o gartref.

"Cofiwn yr aberth a'r golled a deimlwyd yn dilyn y frwydr erchyll hon."