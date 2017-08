Oedi hir i rai cleifion iechyd meddwl yng Nghymru

Image copyright Thinkstock

Mae ffigyrau newydd yn dangos fod rhai cleifion iechyd meddwl yng Nghymru yn wynebu oedi hir cyn cael eu rhyddhau o unedau arbenigol ysbytai.

Mewn dau achos, roedd yn rhaid i gleifion o Fwrdd Iechyd Hywel Dda aros am ddwy flynedd ac wyth mis, a blwyddyn a naw mis cyn gadael, ar ôl cael gwybod eu bod yn barod gael eu rhyddhau.

Yn ardal Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr, roedd yn rhaid i dri chlaf aros am 21 mis, 19 mis, ac 17 mis cyn cael mynd adref.

Fe ddaw'r ffigurau yn dilyn cais rhyddid gwybodaeth gan y BBC, ac mae'n cynnwys gwybodaeth am achosion o'r ddwy flynedd diwethaf lle'r oedd rhaid i o leiaf 325 o gleifion ar draws y DU aros am 100 diwrnod neu fwy i gael eu rhyddhau.

O'r byrddau iechyd a ymatebodd i'r ceisiadau, Bwrdd Iechyd Hywel Dda oedd â'r ail ganran uchaf yn y DU o ran oedi i ryddhau cleifion.

Dywedodd Joe Teape, Cyfarwyddwr Gweithrediadau Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda: "Ni allwn drafod achosion cleifion unigol, fodd bynnag rydym yn parhau i weithio'n galed i leihau oedi wrth drosglwyddo gofal, ac ry'n ni'n gallu adrodd bod gostyngiad parhaus wedi bod yn nifer y bobl sydd wedi profi oedi.

"Mae gennym berthynas dda gyda'n hawdurdod, y trydydd sector a phartneriaid lleol wrth ddarparu gofal yn y gymuned fel sy'n briodol.

"Yn ddiweddar fe lansiodd y bwrdd ymgynghoriad cyhoeddus, Y Daith at Adferiad, gyda'r nod o helpu newid ein gwasanaethau iechyd meddwl i oedolion, a hynny er gwell."

Mae o leiaf pump o gleifion Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr wedi profi oedi o fwy na blwyddyn.

Cleifion sydd ag anabledd

Dywedodd llefarydd ar ran Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr: "Mae ein henghreifftiau hiraf o oedi wedi bod wrth geisio trosglwyddo gofal cleifion sydd ag anabledd sydd angen cyfnodau estynedig o ofal o fewn adeiladau pwrpasol y bwrdd iechyd.

"Nid yw'r cleifion yn cael gofal ar wardiau acíwt, ond mewn llety a gynlluniwyd yn benodol i ddiwallu eu hanghenion gofal."

Roedd yr arosiadau hiraf ar gyfer cleifion ym myrddau Powys a Chwm Taf dros 300 diwrnod, tra mai 153 diwrnod oedd yr arhosiad unigol hiraf ym Mwrdd Iechyd Aneurin Bevan.

Nid oedd Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro wedi darparu unrhyw wybodaeth.

'Dan bwysau'

Eglurodd Dr Sridevi Kalidindi, o Goleg Brenhinol y Seiciatryddion, y gallai anghytundeb rhwng y cyrff iechyd gwahanol, ynglŷn â sut i ariannu lleoliadau claf arwain at oedi.

"Lle nad yw'r cysylltiadau hynny yn wych, a lle mae pawb yn teimlo dan bwysau mawr o ran eu cyllid, yn aml fe all pobl anghytuno," meddai.

Dywedodd hefyd bod y cap ar fudd-daliadau yn ei gwneud yn anoddach i ddarparwyr i ateb y galw am lety ar gyfer cleifion yn y gymuned.