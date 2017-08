Diwrnod ola'r cystadlu ym Modedern, gyda'r corau meibion yn cymryd eu lle yn y Pafiliwn. Gallwch edrych nôl ar ganlyniadau ac uchafbwyntiau'r cystadlu yn ein hadran arbennig ar Cymru Fyw.

Saturday sees the last day of competing at the Eisteddfod, with male voice choirs taking to the stage. You can look back at all the result and video highlights on our special Eisteddfod website.

Image caption Eden yn perfformio i dyrfa enfawr ar Lwyfan y Maes nos Wener // 21 years since releasing their first single, Eden perform to an expectant crowd on Friday night

Image caption Ar ôl wythnos o dywydd cymysglyd, roedd cyfle i fwynhau traeth y Maes heddiw // A provisional beach was installed on the Maes

Image caption Cofio Hedd Wyn mewn perfformiad ym Maes D // Poet Hedd Wyn, who was posthumously awarded the Chair at the 1917 Eisteddfod, commemorated in a performance on the Maes

Image caption Darlun cyflym // Thumbnail sketch

Image caption Awydd gêm o bing pong? // Anyone for table tennis?

Image caption Roedd Theatr Fach Llangefni yn perfformio 'Romans!' yn Theatr y Maes heddiw // Did the Romans drink beer... in plastic cups?

Image caption Amser cinio! // Picnic time!

Image caption Roedd Côr Meibion Machynlleth yn cystadlu yn y Pafiliwn // Machynlleth male voice choir backstage in the Pavilion

Image caption Tŷ Gwerin yn orlawn i wylio perfformiadau gan Calan a Dafydd Iwan // The traditional music yurt, Tŷ Gwerin, has been a popular venue once again this year

Image caption Eleni, mae Dafydd Iwan wedi canu mewn 52 o Eisteddfodau! // Legendary singer Dafydd Iwan takes to the stage in his 52nd Eisteddfod!

Image caption Cerrig yr Orsedd yn cael eu defnyddio i bwrpasau gwahanol heddiw! // A balancing act on the Gorsedd Stones!

Image caption Ffion Page o Hermon, Sir Gâr, yn cael sylw ei chi, Ben // 'Hopelessly devoted to you'