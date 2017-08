Ar ddiwedd wythnos brysur a chofiadwy ym Modedern, dyma gyfle i edrych nôl ar Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn drwy gasgliad o luniau gorau'r wythnos.

At the end of a memorable and busy week in Bodedern, we take a look back at the Anglesey National Eisteddfod through a collection of the week's top pictures.

Image caption Angharad Mair Jones, arweinydd Côr Crymych a'r Cylch. // Angharad Mair Jones, conductor of the Crymych choir, celebrates their victory in style.

Image copyright Iolo Penri Image caption Cwtch bach i Carwyn John! // A celebratory 'cwtch'.

Image caption Paratoi at Seremoni'r Fedal Ryddiaith. // Rehearsing for the Prose Medal ceremony.

Image caption Ffanffer i agor seremoni y Fedal Ddrama. // Trumpeters Paul Hughes and Dewi Griffiths in the main pavilion.

Image caption Munud o lonyddwch. // Some peace and quiet!

Image caption Yws Gwynedd yn perfformio yn Gig y Pafiliwn gyda Cherddorfa'r Welsh Pops. // The pavilion was packed to watch Yws Gwynedd and the Welsh Pops Orchestra.

Image copyright Iolo Penri Image caption Roedd pawb eisiau llun o George North - neu 'Siôr o'r Gogledd'. // Rugby star George North was accepted to the Gorsedd on Friday.

Image caption Megan yn dysgu sut i wneud swigod mawr! // Megan learns some new tricks!

Image copyright Iolo Penri Image caption Merched y ddawns flodau. // The flower girls.

Image caption Eden yn perfformio i dyrfa fawr ar Lwyfan y Maes. // 21 years since releasing their first single, popular trio Eden perform to an expectant crowd on the open air stage.