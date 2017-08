Ble mae'r menywod?

Mae Bethan Mair, sy'n olygydd llyfrau a beirniad llenyddol, wedi codi pryderon nad oes digon o fenywod yn brif swyddogion Llys yr Eisteddfod.

"Wrth agor tudalen flaen y cyfansoddiadau mae rhestr o swyddogion a cymrodyr yr Eisteddfod, ac mae bob un yn ddynion heb law am un - ac mae hi wedi ei chyflogi.

"Mae'r cydbwysedd rhwng mewnywod a dynion dipyn gwell o ran y bobl sydd wedi eu cyflogi gan yr Eisteddfod, ond dydy'r cyrff llywodraethol yn sicr ddim yn gytbwys.

"Mae'n fy atgoffa o'r dryswch o'n i'n teimlo tra'n blentyn, pan oedd dynion yn eistedd yn y sedd fawr, ac y gwragedd fwy tua'r cefn yn barod i fynd i wneud y te.

"Mae pethau fel hyn wedi ei wreiddio mor ddyfn ynddom ni nes bo' chi ddim yn sylwi ar y peth nes i rhywun godi'ch sylw i'r anghyfiawnder."

Bydd trafodaeth am sylwadau Bethan Mair ar Taro'r Post, BBC Radio Cymru, 14 Awst, 13:00