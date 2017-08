Bonnie Tyler i ganu ei chân enwog yn ystod eclips

Image copyright Getty Images Image caption Fe gystadlodd Bonnie Tyler dros Brydain yn yr Eurovision yn 2013

Bydd Bonnie Tyler yn perfformio'i chân enwog Total Eclipse of the Heart yn ystod eclips haul arbennig ddydd Llun.

Mae disgwyl i'r gantores o Sgiwen ganu ar gwch pleser yn y Caribî, a hynny wrth i'r lleuad basio rhwng yr haul a'r ddaear.

Bydd y grŵp roc DNCE hefyd yn ymuno â hi i berfformio ar gwch Oasis of the Seas y Royal Caribbean.

Mewn cyfweliad â chylchgrawn Time, dywedodd Ms Tyler: "Mae'n mynd i fod mor gyffrous. Dyw e ddim yn digwydd yn aml iawn, nac 'di?"