Carcharu dyn am 14 mlynedd am ymosodiad 'llwfr'

Image copyright Heddlu Gogledd Cymru Image caption Roedd Alan Davies yn cael ei ddedfrydu yn Llys y Goron Caernarfon

Mae dyn o'r Drenewydd wedi'i garcharu am 14 mlynedd am ymosodiad "llwfr" ar ddyn arall yn y dref, gan ei adael yn anymwybodol ar ôl torri'i goes mewn tri lle.

Roedd Alan Davies, 49, eisoes wedi'i gael yn euog gan reithgor o achosi niwed corfforol bwriadol gyda bwriad.

Dywedodd y dioddefwr, Gareth Evans, 62 o'r dref, wrth Lys y Goron Caernarfon bod yr ymosodiad ym mis Ionawr 2016 wedi "difetha ei fywyd", a'i fod nawr yn gorfod treulio llawer o'i amser mewn cadair olwyn.

Bydd yn rhaid i Davies dreulio o leiaf dau draean o'r ddedfryd dan glo, a bydd ar drwydded am bum mlynedd ar ôl hynny.

Dywedodd y gwasanaeth prawf mewn adroddiad bod Davies yn "gynyddol afreolus" oherwydd ei fod yn yfed.

Fe wnaeth y barnwr gydnabod bod gan Davies broblemau iechyd meddwl, ond dywedodd nad oedd hyn wedi ysgogi'r ymosodiad.