Ariannu syniadau yng Nghymru

Oes ganddoch chi syniad ac angen arian i'w wireddu?

Mae'r we wedi dod yn ffordd syml i nifer gasglu arian, er enghraifft tra'n rhedeg dros achosion da ac mae rhai wedi llwyddo trwy ddenu cefnogaeth i sefydlu busnesau newydd.

Ond beth yw realiti'r sefyllfa i brosiectau yma yng Nghymru?

Ymhlith y rhai sydd wedi llwyddo i ddefnu cefnogaeth ariannol trwy'r we yn ddiweddar mae Ifan Morgan Jones, sylfaenydd gwefan newyddion Nation.Cymru.

"Yn wreiddiol, ro'n i yn bwriadu ariannu'r prosiect o'm mhoced fy hun, ond wnaeth fy mhartner gynnig i mi ddefnyddio'r dull hwn oherwydd y lefel o ddiddordeb roedd pobl wedi ei ddangos yn y syniad o sefydlu gwefan newyddion annibynnol ar ôl i mi ei drafod yn gyhoeddus.

"A bod yn hollol onest, o'n ni'n disgwyl y bydden ni'n codi rhyw £200, fyddai wedi bod yn ddigon i dalu'r costau o gael enw'r wefan a'i chofrestru a'i chynnal ar y we a'i hybu.

"Ond ges i syndod mawr, oherwydd o fewn rhyw 24 awr, ro'n ni eisoes wedi codi dros £1,000, felly roedd hi'n amlwg fod pobl yn awchu digon am gael gwasanaeth fel Nation.Cymru i fynd i'w pocedi i roi arian tuag ato."

Mantais pennaf ariannu torfol yw ei fod yn ddull democrataidd iawn o gyllido.

Image caption Ifan Morgan Jones, sylfaenydd Nation.Cymru

Datblygiad naturiol

Mae Theatr Gydweithredol Troed-y-rhiw yng Ngheredigion hefyd wedi llwyddo yn ddiweddar i godi digon o arian trwy ariannu torfol i lwyfannu ei sioe ddiweddara.

Er bod y dechnoleg yn newydd mae Euros Lewis, un o gyfarwyddwyr y cwmni, yn awgrymu mai ffordd newydd yw ariannu torfol o'r modd y mae cefn gwlad Cymru wedi bod yn cynnal ei chymdeithas erioed:

"Dim ond y dull o gasglu gan ddefnyddio'r we sydd yn newydd. Os edrychwch chi yn ôl yn hanes Cymru ar ôl y Rhyfel Byd Cyntaf, roedd cymunedau'n casglu arian i ddatblygu ac adeiladu neuaddau coffa a llyfrgelloedd er lles y gymuned ac er mwyn cefnogi a datblygu'r genhedlaeth nesaf.

"Does dim byd yn wahanol yn hynny o beth felly ac i mi mae gofyn i'r gymuned gynnal ac ariannu bywyd ac adnoddau'r gymuned honno yn beth gwbl naturiol ac ymarferol i'w wneud."

Mynd heibio i neges Twitter rhif @CwmniTroedyrhiw Diolch diolch diolch. Gyda help pob un o chi, bydd y ddrama gerdd arbennig ma yn digwydd!

6 a 7 Hydref, Pafiliwn Bont. Whw! pic.twitter.com/Hsvj5qyvuY — Theatr Troedyrhiw (@CwmniTroedyrhiw) 30 Awst 2017

"Wnaethon ni ofyn i'r gymuned fod yn rhan o'r cwmni ac fel mae'n cael ei redeg. Datblygiad naturiol iawn felly oedd rhoi'r syniad am Y Sioe Cneifo gerbron y gymuned a gofyn i'r gymuned ymateb gyda'r cyllid i'w ariannu hi.

"Dyna fel mae pethau'n gweithio ac erioed wedi gweithio yng nghefn gwlad. Mae bywyd yma wedi bod yn hunangynhaliol erioed. Sut mae ffeiriau lleol, diwrnodau mabolgampau'r Eisteddfod a'r Sioe Amaethyddol yn cael eu hariannu? Trwy ddulliau torfol.

"Mae'r peth mwyaf naturiol yn y byd i ni yng Nghymru ac mae unrhyw gamau yn ôl i ddulliau fel hyn yn hytrach na bod yn gyfan gwbl ddibynnol ar grantiau yn siŵr o fod yn beth da."

Asgwrn cefn cymuned

Er gwaethaf llwyddiannau Nation.Cymru a Y Sioe Cneifo mae'n bwysig ystyried bod yna bosib ochr arall i'r geiniog, meddai Ifan Morgan Jones:

"Trwy beidio bod yn ddibynnol ar gorff cyhoeddus, mae'n rhoi rhywfaint o ryddid i chi yn y ffordd rydych chi'n datblygu'r gwasanaeth, ond law yn llaw â hyn, yr anfantais yw eich bod chi'n atebol i lot fawr o bobl unigol.

"O bosib bydd gan y rhai sydd wedi cyfrannu syniadau ddisgwyliadau gwahanol o'r hyn sy'n cael ei wneud gyda'u buddsoddiad ac felly mae'n amhosib gwireddu dymuniadau pawb."

Ond mae Euros Lewis yn gweld hwn fel prif fantais ariannu torfol:

"Beth yw hwn yw cam yn ôl at y system gydweithredol sydd wedi bod yn gymaint o ran o fywyd a datblygiad cefn gwlad ers blynyddoedd. Ydych chi wedi sylwi sawl co-op amaethyddol sydd yng Ngheredigion a'r ardal?

"Drwy gynnal ein hunain yn y modd yma, mae'n bosib manteisio ar lawn botensial dychymyg a chreadigrwydd cymuned i ddarganfod ffyrdd o gynnal a datblygu gwasanaethau ac adloniant.

"Does dim rhaid bod yn atebol i ryw gorff cyllido allanol, dim ond i anghenion y bobl sydd yn cyfrannu. Os nad yw'r gymuned ei angen... wneith e ddim digwydd. Mae'n syniad syml, ond effeithiol iawn."

Image caption Euros Lewis: Ffordd newydd yw ariannu torfol o helpu cymunedau gwledig i fod yn hunan-gynhaliol

Does dim amheuaeth bod ariannu torfol yn ffordd gyflym a democrataidd i godi arian, ond oes 'na beryg y bydd pobl yn blino cyfrannu a bydd y ffynnon yn sych?

"Yn y Gymru Gymraeg mae gymaint o bobl yn teimlo'n angerddol am yr iaith a'i datblygiad, ac felly mae llawer yn barod i fynd i'w pocedi a chefnogi pethau, ac yn hynny o beth mae'n medru bod yn ffordd effeithiol iawn o godi arian," meddai Ifan Morgan Jones.

"Mae ariannu torfol wedi rhoi hwb cychwynnol perffaith i Nation.Cymru, ond byddai cynnal y fath momentwm yn yr hir dymor yn anoddach.

"Meddwl amdano fel modd cychwynnol, tymor byr sydd orau, efallai, sydd yn prynu amser i ddarganfod ffyrdd tymor hir o oroesi"