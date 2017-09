Cadw'n heini a dal i ganu

Mae amser yn brin ac amynedd o bosib yn brinach fyth! Dyw hi ddim yn hawdd i geisio cadw'n heini, yn enwedig wrth i ni fynd yn hŷn.

Ymhlith y rhai sydd wedi bwrw ati o ddifri yn ddiweddar i wella ei ffitrwydd mae'r canwr Rhys Meirion. Bu'n sôn ar raglen Aled Hughes ar Radio Cymru ar 4 Medi sut mae e'n paratoi i redeg hanner marathon Caerdydd ar 1 Hydref. Mae'n codi arian i Gronfa Elen, yr elusen gafodd ei sefydlu i gofio am ei chwaer fu farw yn 2012.

"Pan wnes i gychwyn, o'n i ddim yn rhedeg llawer cyflymach nag o'n i'n cerdded. O'n i'n rhedeg yn ara' deg iawn iawn, mynd 'chydig bach a buildio fyny ar hwnna dros amser. Dwi'n teimlo fwy o egni ac yn fwy ffit.

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais Cadi Fôn a Rhys Meirion yn trafod cadw'n heini yn ganol oed a pha mor anodd yw dechrau?

"Dwi ond 'di cychwyn ers dau neu dri mis, mae isho rhywbeth i ysgogi ti i gychwyn a dwi a tua 30 ohonan ni yn 'neud hanner marathon Caerdydd. Unwaith bod hwnna o fy 'mlaen i, mae o'n rhoi'r ysgogiad i fi, 'reit mae'n rhaid i fi 'neud yr ymarfer corff neu dwi'n mynd i edrych yn hollol wirion', a hefyd yn brifo a methu 'neud o. Cael yr ysgogiad 'na i gychwyn, dyna'r peth anodda' dwi'n meddwl."

Cyn dechrau rhedeg roedd Rhys yn gerddwr o fri ac yntau wedi cerdded Cymru benbaladr fel rhan o her Cerddwn Ymlaen i godi arian er cof am Elen. Ond mae rhedeg yn her wahanol iawn meddai:

"Y peth fwya' wnes i sylwi wrth gychwyn rhedeg oedd yr anadlu a mynd allan o wynt, achos mae angen gymaint fwy o ocsigen i'r corff, mae'n ymarfer hollol wahanol i gerdded."

Image copyright Rhys Meirion Image caption Rhys ar ôl rhedeg ei bum milltir cynta' erioed!

'Peidiwch â phoeni'

Roedd yr hyfforddwraig bersonol Cadi Fôn hefyd yn trafod ffitrwydd ar raglen Aled. Ei neges hi - dydy hi byth yn rhy hwyr i gychwyn ymarfer corff a bwyta'n iach:

"Dim ots hyd yn oed os nad ydych chi wedi g'neud llawer o ymarfer ers ysgol, 'neith o ddim gwahaniaeth, dyw hi byth yn rhy hwyr i ddod yn ôl i mewn iddi yn raddol. Mae manteision yr ymarfer yn mynd i fod yn dda dim ots be', ac mae'r siawns o gael afiechydon ar y galon yn mynd i leihau os ydach chi'n fwy active ac yn fwy heini.

"Dwi 'di sylwi yn ddiweddar dydi pobl ddim yn sylweddoli pa mor bwysig ydy ymarfer a bwyta yn iach, mae'n dda i atgoffa pobl, ac i'r cyfryngau a'r Llywodraeth hefyd i atgoffa pobl pa mor bwysig ydy o."

"Y camgymeriad mae'r rhan fwya' o bobl yn 'neud ydy ei weld o fel gormod o gam [i gychwyn ymarfer corff]. Y peth gora' ydy symud mwy i ddechrau bod yn fwy active.

"Newidiadau bach i ddechrau fel cerdded i fyny'r grisiau yn lle defnyddio lifft, cerdded neu mynd â beic i'r siop leol yn lle mynd â'r car, wedyn dyna'r pethe fydd yn habit.

Image copyright Cadi Fôn

"Y camgymeriad mwya' ydy meddwl, 'iawn dwi am fynd all out a mynd i'r gym chwe gwaith yr wsnos', dydy hynna ddim yn realistig a fydd o ddim yn dod yn habit. Mae hynny'n rhywbeth i anelu ato mewn amser, y gôl yn y diwedd.

"Dechra' cama' bach a trio adeiladu fyny i bum gwaith yr wythnos am awr. Dyna ydy'r targed."

Darllen pellach