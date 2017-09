Cymru 'sgî-wiff'

Image copyright Getty Images Image caption Y tro diwethaf i Gymru chwarae Moldofa, dyma ffurf y tîm, beth fydd y siâp tro 'ma?

Adeg cystadleuaeth yr Ewros y llynedd daeth hi'n amlwg fod tîm Cymru'n chwarae gêm fach breifat.

Sylwodd rhai fod lluniau'r tîm cyn y gêm yn dechrau cymryd ffurfiau mwy a mwy rhyfedd a 'sgî-wiff'...

Cyn bo hir, ac o wneud ychydig o waith ymchwil, mae'n amlwg fod hyn wedi bod yn mynd ymlaen ers blynyddoedd, degawdau efallai.

Er i Gareth Bale wadu mewn cynhadledd newyddion fod y gyfres o luniau'n ddi-siâp ar bwrpas, gyda gwên ddireidus yn ei lygaid, 'does neb yn sicr o wraidd yr arferiad.

Ai adwaith yw'r lluniau dwl yma yn erbyn y ffaith bod y chwaraewyr â gwell pethau i'w gwneud, eiliadau cyn dechrau'r gêm na thynnu llun? Mae'r sylwebydd a chyn-chwaraewr rhyngwladol Owain Tudur Jones yn anghytuno:

"Mae'r llun yn rhan o bêl-droed rhyngwladol ac yn gyfle i chwaraewyr dynnu eu trac wisg, a chael cofnod o'r tîm ar ddechrau'r gêm. Mae ond yn cymryd cwpwl o eiliadau.

"Mae'r tîm yn amlwg yn cael ychydig o sbort erbyn hyn... 'dwi'n credu fod 'na ambell i lun gwael wedi bod yn y gorffennol yn ddamweiniol, ac mae un neu ddau o'r chwaraewyr wedi bod yn chwarae ar y syniad yma... gyda Gareth Bale ar flaen y ciw.

Image copyright Getty Images Image caption Falle nid Gareth Bale sydd ar fai wedi'r cwbl!

"Os wnewch chi sbïo dros y lluniau i gyd mae'n amlwg mai fo sydd yn chwarae gyda'r ffurf ac mae 'na wên fach ar ei wyneb wrth iddo gymryd ei le yn y blaen, pan mae'n amlwg dim ond rhyw bedwar sydd yn y cefn."

"Mae'r ffaith fod y garfan bresennol mor gyfforddus ac yn cael hwyl fel hyn eiliadau cyn dechrau gêm bwysig, gyda'r holl bwysau sydd yn dod yn sgil, yn profi pa mor gyfforddus ydyn nhw fel tîm a sut maen nhw'n delio gyda phwysau.

"Dydyn nhw ddim yn mynd mewn i'r gemau 'ma gyda phwysau enfawr ar eu hysgwyddau, mae fel bod nhw'n mynd i chwarae gyda'u ffrindiau yn y parc, ac mae hynna'n rhywbeth braf i weld."

Image copyright FA Cymru Image caption Y 'traddodiad' yn parhau cyn gêm Awstria nos Sadwrn

Beth fyddai Owain yn ei wneud?

Felly 'tasai Owain yn cael ei amser eto, beth fyddai e'n ei wneud er mwyn chwarae'i ran yn y gêm newydd yma?

"I unrhywun sydd wedi nghyfarfod i, dwi ddim yn fach. Felly yn naturiol mi fuaswn i yn y cefn yn sefyll yn syth yn y canol ac yn edrych yn syth ymlaen gan feddwl am y gêm.

"Falla' ei fod o'n wahanol i rywun fel fi, un gêm wnes i ddechrau i Gymru, ac felly i mi roedd yn rhan bwysig o'r profiad, ond yn amlwg 'falla', bod chwaraewyr sydd â degau o gapiau yn teimlo'n wahanol am y peth.

"Ond os ti'n hogyn ifanc, yn chwarae am y tro cyntaf ar ddechrau'r gêm, ti'n gwerthfawrogi pob eiliad ac mae'n dda o safbwynt atgofion a chofio pwy oedd yn y tîm gyda ti.

"Fyswn ni 'di licio eu bod nhw'n tynnu llun o'r garfan i gyd cyn y gêm... mi fyddwn i wedi bod mewn mwy ohonyn nhw!!"

Bydd Owain Tudur Jones yn rhan o dîm sylwebu Sgorio ar S4C heno:

Gwyliwch

Moldofa v Cymru, S4C: 19:15

Gwrandewch

Camp Lawn: Moldofa v Cymru, Radio Cymru, 19:00

ac wrth gwrs.. Darllenwch!

Moldofa v Cymru, Llif Byw Cymru Fyw, 19:00