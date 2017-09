Arestio dyn o Bowys mewn ymgyrch gwrth-natsïaidd

Image caption Cafodd y grŵp asgell dde National Action ei wahardd y llynedd

Mae dyn 32 oed o Bowys wedi cael ei arestio gan heddlu West Midlands ar amheuaeth o drefnu gweithredoedd terfysgol.

Yn ôl yr heddlu mae'r dyn, a thri arall, yn cael eu hamau o fod yn aelodau o grŵp neo-natsïaidd o'r enw National Action.

Maen nhw'n ymchwilio i'r posibilrwydd fod y pedwar yn trefnu, comisiynu a pharatoi gweithredoedd terfysgol.

Fe gadarnhaodd y Weinyddiaeth Amddiffyn fod rhai o'r dynion yn aelodau o'r fyddin, a'u bod nhw wedi cydweithio gyda'r heddlu fel rhan o'r ymchwiliad cyn i'r dynion gael eu harestio.

Yn ôl AS Maldwyn, Glyn Davies, mae "posib i derfysgwr ddod o unrhyw le"

National Action oedd y grŵp adain-dde eithafol cyntaf i gael ei wahardd o dan y ddeddfwriaeth terfysgaeth a gafodd ei chyhoeddi ym mis Rhagfyr 2016.

Mewn datganiad, dywedodd yr heddlu fod dyn 22 oed o Birmingham, dyn 32 oed o Bowys, dyn 24 oed o Ipswich a dyn 24 oed o Northampton yn cael eu holi mewn swyddfa heddlu yng nghanolbarth Lloegr, a bod nifer o dai yn cael eu harchwilio.

Roedden nhw hefyd yn pwysleisio nad oedd na fygythiad i ddiogelwch y cyhoedd.