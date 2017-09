Wrth i gystadleuaeth Ironman Cymru gael ei chynnal unwaith eto yn Sir Benfro, mae un o'r cystadleuwyr wedi bod yn sôn am ei her bersonol ddydd Sul.

Mae Robert James o Efail-Wen, Sir Gâr, yn mynd amdani er nad oedd e'n gallu nofio flwyddyn yn ôl.