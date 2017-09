Er gwaetha'r tywydd gwlyb mae miloedd wedi mwynhau Gŵyl Rhif 6 unwaith eto eleni. Dyma rai o uchafbwyntiau'r tridiau ym Mhortmeirion. Ffotograffydd Cymru Fyw ydy Iolo Penri o Gaernarfon:

Despite the wet weather thousands of people enjoyed this year's Festival No 6. Here are some of the highlights from the three days in Portmeirion. Cymru Fyw's photographer was Iolo Penri.

Image caption Roedd angen rhain! // These were much needed!

Image caption Côr y Brythoniaid yn un o atyniadau blynyddol Gŵyl Rhif 6 // Y Brythoniaid Male Voice choir are an annual attraction at the festival

Image caption Dydy'r tywydd ddim wedi taflu dŵr oer ar ysbryd yr ŵyl // Spirits are high despite the weather

Image caption Beth yw dy enw di tybed? // What's your name then?

Image caption Gin-digedig! // Gin-ious at work

Image caption Perfformiad acrobataidd gan Heliosphere // Heliosphere's acrobatic performance. Looks a bit like the white ball 'The Prisoner' was always trying to evade in the 60s TV series.

Image caption Does dim angen edrych y tu hwnt i Gymru i gael mwynhau gŵyl safonol // You don't have to look beyond Wales to find a high quality festival

Image caption Torf fawr ar gyfer perfformiad Bloc Party // Bloc Party take to the stage

Image caption Steve Davis yn troelli disgiau. Diddorol 'de? // Former snooker ace Steve Davis cueing up the techno tracks

Image caption Ble 'dan i dudwch? // Where are we?

Image caption Croma, un o artistiaid prosiect Gorwelion eleni, yn cael y cyfle i berfformio // Welsh newcomers Croma performing

Image caption Pulp-ud pop Jarvis Cocker // Its Jarvis's turn to DJ. Any Pulp classics in the set?

Image caption Gofalus!! // Careful!!

Image caption Di rhain yn pigo? // A bees-y weekend for some

Image caption Yr awdur Irvine Welsh // Did author Irvine Welsh have time for some 'Trainspotting' at Porthmadog station on his way to Portmeirion?

Image caption Does neb wedi dweud wrth Nel a Nanw nad ydy hi yn dywydd hufen iâ // Surely too cold for ice cream?