Ymosodiad Llundain: Cymro ar y tren

Yn dilyn yr ymosodiad terfysgol yn Llundain fore Gwener, mae'r prif weinidog Theresa May wedi cyhoeddi bod y lefel bygythiad yn codi i'r lefel uchaf posib. Sy'n golygu bod ymosodiad arall yn debygol.

Mae mudiad Islamaidd eithafol IS wedi hawlio cyfrifoldeb am yr ymosodiad terfysgol. Mae'r chwilio yn parhau am y sawl oedd yn gyfrifol am osod dyfais ar drên yn ardal Parson's Green.

Fe gafodd dros ugain o bobl fan anafiadau.

Owain Evans fu'n siarad a Thomas McCall oedd ar y trên ar y pryd.