Image copyright Huw Evans picture agency

Roedd yn rhaid i Gaerdydd ddibynnu ar gic o'r smotyn gan Joe Ralls yn yr ail hanner wrth iddyn nhw ennill oddi cartref yn erbyn Sunderland.

Roedd Caerdydd yn mynd fewn i'r gêm yn gobeithio am fuddugoliaeth wrth iddyn nhw geisio cyrraedd brig y Bencampwriaeth.

Fe aeth yr Adar Gleision ar y blaen wedi saith munud o'r gêm wedi i Craig Bryson sgorio gydag ergyd o ganol y cwrt cosbi.

Yn fuan yn yr ail hanner fe ddaeth Sunderland yn gyfartal. Sean Morrison yn troseddu yn y cwrt cosbi ac fe sgoriodd Lynden Gooch o'r smotyn ar ôl i Gaerdydd ddechrau'r ail hanner yn sigledig.

Roedd Sean Morrison yn ei chanol hi eto wedi 73 o funudau, ond y tro hen fe enillodd gic o'r smotyn i'r Adar Gleision ar ôl i'r dyfarnwr gosbi Lamine Koné am droseddu arno.

Sgoriodd Joe Ralls gyda chic o'r smotyn i'r dde o'r golwr a sicrhau buddugoliaeth bwysig i Gaerdydd sydd yn sicrhau eu lle yn gyfartal ar bwyntiau gyda Leeds ar frig y tabl ond yn ail ar wahaniaeth goliau.

Bydd Caerdydd yn wynebu Leeds yn Stadiwm Dinas Caerdydd nos Fawrth.