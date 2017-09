Y Gymraeg: 'Iaith i'w dathlu'

Mae Dylan Jones OBE wedi bod yn olygydd ar un o gylchgronau mwyaf llwyddiannus Prydain, GQ, ers bron i 20 mlynedd. Bu Cymru Fyw yn holi ei farn ar amryw o bynciau:

Dylan Jones ar ei hunaniaeth...

Sais ydw i. Roedd fy nhad yn yr awyrlu ac felly fe symudon ni o gwmpas y lle i amryw o lefydd, gan gynnwys pedair blynedd ar Ynys Môn pan o'n i'n blentyn.

Dydw i ddim yn genedlaetholwr croch. Yn dechnegol ges i fy ngeni yn Lloegr ond nes i dreulio llawer o amser yng Nghymru - felly am wn i rwy'n Brydeiniwr.

Rwy' wastad wedi bod yn hoff iawn o Gymru, a dyna pam wnaethon ni ryw hanner symud yn ôl yma, i Dalgarth yn Y Gelli Gandryll. Er mi fyddai llawer o bobl yn dweud bod hanner Y Gelli yn Lloegr beth bynnag!

Dylan Jones ar newyddiaduraeth leol...

Rwy'n credu bod newyddion lleol yn hollbwysig. Mae 'na lawer o bethau gwael am America ond maen nhw'n rhoi gymaint o bwyslais ar newyddion lleol, ble yn fan hyn ry'n ni i'r gwrthwyneb.

Mae Llundain yn lle eithriadol o gyffrous i fyw, ond mae fel rhyw fath o "city state" a dyw hynny ddim yn beth da. Dyw hynny ddim yn iach.

Dylan Jones ar wleidyddiaeth...

Does gen i ddim ffydd yn [y Prif Weinidog] Theresa May ond dydw i ddim ar ben fy hun yn hynny o beth. Fe wnaethon ni lot ar y Ceidwadwyr cyn i David Cameron ddod yn Brif Weinidog ac fe ges i lot o stick am hynny gan fy ffrindiau a gan lot o bobl eraill - ond ni oedd yn iawn.

'Dyn ni'n llawer llai cefnogol i'r Torïaid erbyn hyn - rwy'n meddwl eu bod nhw mewn cyfnod o anrhefn llwyr.

Dylan Jones ar y Gymraeg...

Does gen i ddim dealltwriaeth o'r sialensiau sy'n wynebu'r wasg Gymraeg. Alla i feddwl nad ydy e'n hawdd. Rwy' o blaid cadw'r Gymraeg, wrth gwrs fy mod i. Pwy fyddai eisiau cael gwared â iaith? Yn ddeallusol, mi fyddai'n beth barbaraidd i wneud. Dylai'r Gymraeg gael ei dathlu - mae'n dda i ddiwylliant.

Dylan Jones ar ddyfodol y cylchgrawn...

Dydw i ddim yn hoff o'r model 'am ddim' o ran cylchgronau. Rwy'n casáu'r syniad o roi rhywbeth i ffwrdd am ddim. O ran GQ, mi fyddai hynny'n diraddio'r brand.

Mae gan Google a Facebook lawer i fod yn atebol iddo. Maen nhw wedi dod i fwyta ein cinio ni, a nawr maen nhw am fwyta ein plant ni hefyd.