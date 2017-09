Tranmere 0-1 Wrecsam

Image copyright Rex Features Image caption Fe gafodd Sam Wedgbury ei yrru o'r maes ar ôl 13 munud o'r gêm i Wrecsam

Fe wnaeth gol gan Chris Holroyd sicrhau buddugoliaeth gampus i Wrecsam oddi cartref yn Tranmere.

Roedd yn rhaid i Wrecsam chwarae rhan helaeth o'r gêm gyda 10 dyn, wedi i Sam Wedgbury gael ei yrru o'r maes am dderbyn dau gerdyn melyn o fewn 13 munud agoriadol y gêm.

Fe wnaeth Wrecsam yn dda i beidio ildio cyn hanner amser ac wedi 58 munud roedden nhw ar y blaen diolch i ergyd gan Holroyd.

Er i 10 munud o amser ychwanegol gael ei chwarae ar ddiwedd y gêm yn dilyn digwyddiad meddygol yn y dorf, fe wnaeth Wrecsam ddal ymlaen i ennill y gêm.

Mae'r fuddugoliaeth yn golygu fod Wrecsam yn codi i'r pumed safle yn nhabl Cynghrair Cenedlaethol Lloegr.