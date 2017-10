Image copyright Getty Images

Mae Cymru wedi colli yn erbyn Lloegr yn rownd derfynol Pencampwriaethau Pêl-rwyd Agored Ewrop yng Nghaerdydd.

Mae'r fuddugoliaeth i Loegr o 72-50 yn golygu mai nhw sy'n dal eu gafael ar y teitl ar ôl ennill yn erbyn Yr Alban, Gogledd Iwerddon a Fiji yn gynharach yn y bencampwriaeth.

Roedd Cymru wedi ei chael yn anodd yn erbyn amddiffyniad Lloegr wrth i Natalie Haythornthwaite ddominyddu.

Dywedodd Suzy Drane, capten Cymru bod 'na waed newydd i ddod.

"Mae angen i ni ddysgu llawer o'r gêm yn erbyn Lloegr, ond mae angen i ni chwarae ein gêm yn well ac am hirach."