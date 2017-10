Mae sêr y byd ffilm a theledu wedi ymgynnull yng Nghaerdydd ar gyfer seremoni Bafta Cymru.

Hon yw'r 26ain seremoni a'i nod yw anrhydeddu rhagoriaeth mewn darlledu a chynhyrchu ym myd ffilmiau, gemau a theledu yng Nghymru.

Llwyddiant i raglenni Aberfan

Hyd yma mae yna lwyddiant ysgubol wedi bod i raglenni cysylltiedig ag Aberfan. Y llynedd hanner can mlynedd ers y drychineb cafodd nifer o raglenni eu darlledu.

Eleni cafodd tair drama deledu eu henwebu ond Aberfan: The Green Hollow a gipiodd y wobr.

Wrth dderbyn y wobr roedd yna ddiolchiadau arbennig i bobl Aberfan - roedd nifer o'r rhai a oroesodd y drychineb yn y gynulleidfa.

Aberfan - The Fight for Justicea gipiodd y wobr am y ddogfen unigol.

Yn ogystal enillodd Owen Sheers y wobr am yr awdur gorau am ei waith yn Aberfan: The Green Hollow.

Yng nghategori y ffotograffiaeth ffeithiol Baz Irvine ddaeth i'r brig am ei waith yn y rhaglen The Aberfan Young Wives Club.

Enillwyr eraill

Enillydd cynta'r noson a hynny yn y categori Rhaglen Adloniant oedd Taith Bryn Terfel - Gwlad y Gân.

Deian a Lolienillodd y categori rhaglenni i blant.

Roedd yna bedwar enw yn y categori golygu a'r enillydd oedd Will Oswald Sherlock.

Cafodd pedair rhaglen eu henwebu yng nghategori y gyfres ffeithiol ond yr enillydd nos Sul oedd The Greatest Gift.

Yn y categori effeithiau arbennig a gweledol yr enillydd oedd Dogs of Annwn Ltd am effeithiau arbennig yn y ffilmThe Lighthouse.

Yn y categori sain yr enillydd oedd tîm cynhyrchu Damilola: OurLoved Boy.

Eleni mae 55 cynhyrchiad, sef y nifer mwyaf erioed, yn cael cydnabyddiaeth.

Yng nghategori'r gêmCreature Battle Laboedd yn fuddugol.

Image caption John Rhys Davies wedi cyrraedd yn barod ar gyfer derbyn ei wobr

Mae BAFTA Cymru wedi cyhoeddi yn barod mai'r awdur Abi Morgan a gafodd ei geni yng Nghaerdydd fydd yn derbyn gwobr Siân Phillips eleni a'r actor a'r cynhyrchydd, John Rhys Davies sydd yn cael Gwobr Arbennig BAFTA am Gyfraniad Rhagorol i Ffilm a Theledu.

Yn y seremoni nos Sul yn Neuadd Dewi Sant bydd sylw arbennig yn cael ei roi i raglenni a fu'n nodi hanner can mlynedd Aberfan wrth i ddrama a dwy ddogfen gael nifer o enwebiadau.

Eleni am y tro cyntaf y mae'r seremoni yn cydnabod gwaith pobl o Gymru sydd wedi gweithio ar raglenni rhwydwaith yn y Deyrnas Unedig.

Yr actorion sydd wedi eu henwebu yw Dyfan Dwyfor Y Llyfrgell, Jack Parry Jones Moon Dogs, Mark Lewis Jones The Lighthouse a Michael Sheen Aberfan: The Green Hollow.

Yng nghategori yr actoresau enwebwyd Carys Eleri Parch, Eiry Thomas Aberfan: The Green Hollow, Kimberley Nixon Ordinary Lies a Mali Jones 35 Diwrnod.

Categorïau'r rhaglenni

Yng nghategori y wobr ar gyfer newydd-ddyfodiad roedd yna enwebiadau i Jenna Robbins Aberfan: The Green Hollow, Viviane Peoc'h Nain Stori Wir a Sion Jenkins.

Yng nghategori y ffilm nodwedd/deledu enwebwyd Albi a Noa yn achub yr Iwnifyrs, Ellen a A Midsummer Night's Dream.

Yng nghategori y darllediad byw y tair rhaglen a enwebwyd oedd BBC Young Musician 2016 Grand Final, Catching the Abusers: A Crimewatch Special a Ffeinal Band Cymru 2016.

Yng nghategori Newyddion a Materion Cyfoes roedd yna enwebiad i Cysgod Chernobyl - Y Byd ar Bedwar, Living with Dementia - Chris's Story, Michael Sheen: The Fight for My Steel Town a Wales at Six (21/10/2016).

Yng nghategori dylunio gwisgoedd roedd yna enwebiadau i Dawn Thomas-Mondo Y Llyfrgell, Ray Holman A Midsummer Night's Dream a Sarah Arthur Lady Chatterley's Lover.

Yng nghategori y cyfarwyddwyr roedd yna bedwar enw yn y categori ffeithiol sef Arwyn Evans Iestyn Garlick: Stori Mabwysiadu, Iwan England Aberfan - The Fight for Justice, Jonny Owen Don't Take Me Home a Marc Evans The Aberfan Young Wives Club.

Roedd yna bedwar enwebiad hefyd i gyfarwyddwyr yn y categori ffuglen sef Chris Crow, The Lighthouse, Euros Lyn am ei waith yn Damilola, Our Loved Boy a Y Llyfrgell a Pip Broughton Aberfan: The Green Hollow.

Mae pedwar cyflwynydd wedi'u henwebu sef Beti George Beti and David: Lost for Words, Huw Edwards Aberfan - The Fight for Justice, Iestyn Garlick Iestyn Garlick: Stori Mabwysiadu a Richard Parks Extreme Wales with Richard Parks.

Image copyright Bafta Cymru

Un enw yn cael ei henwebu dair gwaith sydd yn y categori colur sef Claire Pritchard-Jones ac yng nghategori cerddoriaeth wreiddiol dewiswyd cerddoriaeth Galesa (Benjamin Talbott a Victoria Ashfield), Y Gwyll (John Hardy) a The Aberfan Young Wives Club (James Dean Bradfield).

Yng nghategori ffotograffiaeth a goleuo roedd enwebiadau i Alex Metcalfe, Richard Stoddard a Steve Lawes.

Yn y categori dylunio cynhyrchiad cafodd Arwel Wyn Jones Sherlock, Catrin Meredydd Damilola, Our Loved Boy a Richard Campling Don't Knock Twice eu henwebu.

Daeth pedair ffilm fer i'r brif sef The Corpse Series, Locked in My Body, Meat on Bones a This Far Up.

Cyflwynydd y seremoni yw Huw Stephens.