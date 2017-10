Dyma rai o'ch lluniau chi o hud yr hydref yng Nghymru. Beth am fynd allan i gicio dail a rhannu eich lluniau o'r tymor gyda ni? Anfonwch nhw at cymrufyw@bbc.co.uk.

Some of your pictures of the magical hues of autumn in Wales. Why not go out to kick some leaves and share your seasonal photos with us? Send them to cymrufyw@bbc.co.uk.

Image copyright @adamtattonreid Image caption Blaen y Glyn ym Mannau Brycheiniog gan Adam Tatton-Reid // Blaen y Glyn in the Brecon Beacons by Adam Tatton-Reid

Image copyright Ted Williams Image caption Carped o ddail dan draed ym Mharc Betws, Rhydaman, gan Ted Williams // A carpet of leaves at Betws Park, Ammanford, by Ted Williams

Image copyright Richard Jones Image caption Yr hydref yn dechrau euro'r coed o amgylch hen Ysbyty'r Chwarel yn Llanberis gan Richard Jones o Gaernarfon // The woods above the old quarry hospital in Llanberis start to turn golden

Image copyright Steve Jones Image caption Tarth a thywydd hydrefol ger Pont Llanrwst gan Steve Jones // The old bridge at Llanrwst leads towards warm colours and mist

Image copyright Gerddi Dyffryn, Ymddiriedolaeth Genedlaethol Image caption Faint o wahanol ddail gafodd eu casglu yng Ngerddi Dyffryn, Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru? // A variety of leaves collected at Dyffryn Gardens, National Trust Wales

Image copyright James Whelan Image caption Adlewyrchion hydrefol ar doriad gwawr yn llyn The Punchbowl ger Blaenafon gan James Whelan // Autumnal reflections at sunrise by James Whelan at the Punchbowl, near Blaenavon.

Image copyright Richard Jones Image caption Dail wedi cochi // Deep reds cover an old cottage

Image copyright Rebecca Jones Image caption Yr olygfa hydrefol wnaeth argraff ar Rebecca Jones wrth fynd am dro drwy Barc Bute, Caerdydd // An autumnal scene caught by Rebecca Jones while on a stroll through Bute Park, Cardiff

Image copyright Dimitra Fimi Image caption Gardd ffrynt Dr Dimitra Fimi o Gaerdydd wedi ei haddurno gan goeden gyfagos // "Front lawn decorated courtesy of lovely autumn tree opposite!" says Dr Dimitra Fimi in Cardiff

Image copyright Sion Thomas Image caption Cribyn a Phen y Fan yng ngolau'r lleuad fedi gan Sion Thomas // Cribyn and Pen y Fan, lit by the Harvest Moon, taken by Sion Thomas

Image copyright Selma Powell Image caption Dail crin mewn parc yng Nghaerdydd gan Selma Powell // A Cardiff park scattered with leaves by Selma Powell