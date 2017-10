Image caption Mae fferm Alan Parry Jones yn Chwilog yn torri tir newydd drwy odro defaid Llŷn yn benodol

Wrth i fwy o ffermwyr arallgyfeirio'r yn sgil y cynnydd yn ansicrwydd y byd amaeth, mae un fferm yn Eifionydd wedi chwilio am fwlch mwy unigryw yn y farchnad.

Er bod yna rai eraill yn godro defaid, fferm Derwen Gam yn Chwilog yw'r cynta' i odro defaid Llŷn yn benodol, gan werthu'r llefrith i gynhyrchydd caws ac iogwrt lleol.

Yng ngweddill Ewrop mae math arbennig o ddafad, sydd â phwrs mwy, yn cael ei bridio ar gyfer ei godro - ond roedd y teulu Jones yn awyddus i dorri eu cwys eu hunain.

'Siwtio'r hinsawdd'

"Defaid Llŷn dwi'n bwriadu'u godro i gyd, ma' nhw'n siwtio hinsawdd fama'n well," meddai'r ffermwr Alan Parry Jones.

"Dwi'm yn meddwl bod 'na neb arall yn godro defaid Llŷn. Mae 'na bris da i gael amdano fo.

"Mae o'n dda iawn i rai sy'n methu yfed llefrith buwch, pobl sy'n lactose intolerant. Ma' braster yn uwch ynddo fo, mae o'n fraster gwell i'r corff. Ac ma' modd ei rewi o hefyd, sy'n wahanol i lefrith buwch.

"Mae wedi bod yn mynd yn 'o dda, ambell i broblem fach ond dim byd mawr. Eu cynffonau nhw ydy'r peth mwya' peryg - ma' nhw fatha pastwn yn hitio rhywun wrth odro!

"Dwi isio cynhyrchu hyd at 450 yn y diwedd ac mae'r hogia' yn dechrau dangos diddordeb erbyn hyn hefyd.

"Rhywbeth iddyn nhw ydy o, d'eud gwir - dwi bron yn barod i ymddeol!"

Image caption Mae Alan Parry Jones a'r cynhyrchydd caws Carrie Rimes gyda'r defaid

Erbyn hyn mae'r fferm yn cyflenwi llefrith ar gyfer cwmni Cosyn o ardal Bethesda.

Roedd y cynhyrchydd caws Carrie Rimes wedi dod ar draws llefrith dafad tra'n gweithio dramor.

Dywedodd: "O'n i wedi dechrau gyda'r llaeth dafad ar rai o ffermydd Ffrainc a darganfod ei fod yn gwneud caws mor dda.

"Pan ddes i'n ôl a gofyn i siopau a delis be' oedd y bwlch yn y farchnad, roedd pob un yn dweud caws dafad. Wedyn o Gymru mae o wir yn gwneud sens!

"Ar y dechrau, roedd lot o bobl yn eitha' amheus am lefrith dafad. Ond rŵan, yn arbennig yn lleol, mae 'na fwy o gwsmeriaid yn dod yn ôl ac yn ôl. Mae rhai'n licio'r caws a rhai'n licio'r iogwrt."

'Meddwl am stori wahanol'

Fe gafodd Fferm Derwen Gam gefnogaeth cynllun Agrisgôp Cyswllt Ffermio, sy'n helpu amaethwyr i rannu syniadau a datblygu arbenigedd ymysg ei gilydd.

"Roeddan ni'n ymwybodol bod 'na ddiddordeb mewn godro defaid, felly mi benderfynon ni ddod â grŵp at ei gilydd o bobl oedd â diddordeb," meddai Geraint Hughes, Arweinydd Agrisgôp.

"Roedd hynny'n hwyluso'r broses o rwydweithio a dysgu o ran lle mae'r farchnad, be' sy' angen ei wneud i'w brosesu ac ati.

"Dyddiau cynnar ydy'r rhain a 'dan ni'n rhagweld 'falla bod y grŵp yma'n hedyn ar gyfer y dyfodol.

"Dwi'n meddwl bod 'na nifer cynyddol o ffermwyr yn cymryd y dyfodol i'w dwylo'u hunain a thrio datblygu mentrau yng nghefn gwlad a ffermydd. Ma' pobl yn trio bod yn wahanol.

"Y dyddiau yma mae'n anodd iawn bod yn gystadleuol o ran pris â ninna' mewn gwlad orllewinol, ac mae lot o'r ffermydd yn ffermydd teuluol bychain. Felly mae'n bwysig meddwl am stori wahanol ac am gynnyrch gwahanol."