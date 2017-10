Y Gymraeg mewn realiti

Image caption Lloyd Macey

Lloyd Macey o Ynyshir yn y Rhondda yw'r siaradwr Cymraeg diweddara' i greu argraff ar gystadleuaeth deledu.

Mae Lloyd ymhlith y cantorion sy'n cystadlu yn sioeau byw yr X Factor eleni. Enillodd Lloyd ei le ar ôl plesio'r beirniad Louis Walsh yn Istanbul. Yn gynharach eleni bu'n cystadlu yn yr Eisteddfod Gendlaethol yn Ynys Môn.

Mae gan y Cymry draddodiad hir o lwyddiant mewn cystadlaethau o'r fath. Dyma olwg ar rai falle y byddwch chi'n eu cofio:

Mary Hopkin - Opportunity Knocks (1968)

Dydy amser yn hedfan? Mae'n rhaid camu nôl bron i hanner can mlynedd ers i ferch ifanc o Bontardawe ennill Opportunity Knocks ar ITV. Deunaw oed oedd Mary Hopkin ar y pryd. Fe gafodd hi lwyddiant pellach pan aeth y gân "Those were The Days" i frig y siartiau. Paul McCartney oedd cynhyrchydd y record honno, ond ers dechrau'r 70au mae Mary wedi bod 'chydig yn fwy swil nag aelod enwog The Beatles. Fe briododd hi'r cynhyrchydd recordiau adnabyddus Tony Visconti a chilio o'r byd perfformio i fagu teulu. Dros y degawdau mae hi wedi parhau i recordio ambell i gân gan gynnwys caneuon ar y cyd gyda'i phlant.

Image caption Gerallt Rosser wrth y piano gyda'i bartner Lloyd Davies

Rosser & Davies - Opportunity Knocks (1987)

Tra'n fyfyrwyr yng Ngholeg Trydyddol Castell Nedd y dechreuodd Gerallt Rosser a Lloyd Davies berfformio sgetsus a chanu caneuon doniol. Mi wnaethon nhw ennill Opportunity Knocks yn 1987 wedi i raglen boblogaidd Hughie Green gael ei hatgyfodi gan Bob Monkhouse ar BBC1. Fe fuodd y ddeuawd yn perfformio yn gyson am gyfnod wedyn. Ers hynny buodd Lloyd yn perfformio ar ben ei hun a bu'n sgwennu i ddigrifwyr fel Russ Abbot, Ken Dodd a Jasper Carrott.

Image caption Aimee Duffy

Aimee Duffy - Wawffactor (2004)

Daeth y ferch gwallt melyn o Nefyn i sylw'r genedl am y tro cyntaf wedi iddi hi gyrraedd rownd derfynol Wawffactor ar S4C. Lisa Pedrick enillodd y gystadleuaeth honno, ond bedair blynedd yn ddiweddarach fe gafodd Duffy sylw rhywngladol ar ôl i'r gân Mercy fynd i frig y siartiau a gwerthu dros 500,000 o gopïau. Er llwyddiant y record hir ac yng ngwobrau'r BRITS, doedd y record nesaf ddim mor llwyddiannus. Yn 2015 roedd hi yn y ffilm Legends gyda Tom Hardy. Yn y cyfamser mae hi'n dal i gyfansoddi ac efallai y gwelwn ni Duffy yn ôl yn y siartiau cyn bo hir.

Image caption Connie sydd ar y dde

Connie Fisher - How Do You Solve a Problem Like Maria? (2006)

Daeth y ferch o Sir Benfro i'r amlwg yn y gyfres hon ar BBC1 i ddewis cantores i chwarae rhan Maria yn y cyhynhyrchiad newydd o The Sound of Music. Dydy hi ddim yn dasg hawdd plesio'r Arglwydd Lloyd Webber ar y gorau ond fe gafodd y cynhyrchydd a'r cyfansoddwr enwog ei gyfareddu gan lais swynol Connie. Ers troedio llwyfan y West End fe gafodd Connie drafferth gyda'i llais ac mae hi wedi cyflwyno rhaglen ddogfen ar BBC One Wales yn ceisio darganfod gwraidd y broblem a sut i'w wella. Mae hi wedi cyflwyno rhaglenni fel Songs of Praise ac mae hi'n gweithio fel cynhyrchydd datblygu syniadau i gwmni Avanti.

Image caption Gafodd Rhydian gam?

Rhydian Roberts - X Factor (2007)

Roedd 'na deimlad bod y canwr o Bontsenni ym Mannau Brycheiniog wedi cael cam pan ddaeth yn ail yn X Factor yn 2007. Gyda'i lais grymus a'i ddillad lliwgar roedd y Cymro yn llawn hyder ac roedd 'na obaith mai fo fyddai'n ennill y cytundeb recordio gyda cwmni Simon Cowell ond... doedd hi ddim i fod. Yr Albanwr Leon Jackson aeth a hi. Cofio fo? Na ninnau chwaith! Ers hynny mae Rhydian wedi bod yn perfformio ar hyd a lled y DU ac wedi recordio sawl cryno ddisg yn ogystal â chael ei gyfres ei hun ar S4C. Yn ddiweddar mae o wedi bod yn perfformio yn sioeau cerdd We Will Rock You a Grease.

Only Men Aloud - Last Choir Standing (2008)

O dan arweinyddiaeth Tim Rhys Evans fe ddaeth côr dynion Only Men Aloud o Gaerdydd i'r amlwg yn nghystadleuaeth gorawl y BBC. Ers hynny mae'r côr wedi ennill dilynwyr newydd ymhob cwr o'r byd ac wedi perfformio mewn sawl digwyddiad gan gynnwys seremoni agoriadol y Gemau Olympaidd yn 2012. Y flwyddyn ganlynol daeth cyhoeddiad y byddai'r côr yn lleihau mewn nifer o 15 aelod i wyth er mwyn ceisio ehangu apel OMA yn rhyngwladol.

Only Boys Aloud - Britain's Got Talent (2012)

Tro'r genhedlaeth nesaf o gantorion oedd hi ar Britain's Got Talent yn 2012. Ond nid y gynulleidfa deledu enfawr oedd y gyntaf i gael ei gwefreiddio gan y bechgyn ifanc o gymoedd y de. Cafodd y côr ei ffurfio gan Tim Rhys Evans ar gyfer cyngerdd agoriadol Eisteddfod Genedlaethol Glyn Ebwy yn 2010.

Mae nifer o bobol oedd yn y pafiliwn y nos Wener honno yn dal i siarad am y perfformiad hyd heddiw. Trydydd oedden nhw yn rownd derfynol BGT ond fe aethon nhw yn eu blaenau i gyrraedd brig siartiau clasurol iTunes. Mi fydden nhw yn perfformio yn Ypres yng Ngwlad Belg ddechrau Tachwedd fel rhan o'r seremonïau i gofio canrif ers y Rhyfel Mawr.

Côr Glanaethwy - Britain's Got Talent (2015)

Dan arweiniad meistrolgar Cefin a Rhian Roberts fe roddodd y côr o Fangor ias i lawr cefn milynau o wylwyr a'r beirniad crintachlyd hwnnw Simon Cowell. Trydydd oedd y côr yn y gystadleuath ar ôl i gi ennill... ia ci. Roedd gan y côr asgwrn i'w grafu gan bod 'na honiadau wedyn mai nid Matisse y ci go iawn oedd yn perfformio yn y ffeinal beth bynnag. Dyddiau cŵn go iawn.

Ond wrth i un drws gau, un arall sy'n agor. Mae'r côr wedi cael gwahoddiadau lu ers BGT gan gynnwys cyfle i berfformio yn Neuadd Carnegie yn Efrog Newydd y llynedd.

Felly, pob lwc i Lloyd Macey wrth iddo chwifio'r Ddraig Goch yn X Factor. Mae'n siŵr y byddwn ni'n clywed llawer mwy amdano yn yr wythnosau a'r blynyddoedd sydd i ddod.