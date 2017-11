Bydd y chwilio am gyrff tad a phump o blant, y credir eu bod wedi marw mewn tân yn Llangamarch ym Mhowys, yn parhau ddydd Mercher.

Credir bod David Cuthbertson wedi marw yn y tân yn y ffermdy ddydd Llun ac y mae pum plentyn yn dal ar goll. Mae yna ofnau bod hwythau hefyd wedi marw.

Mae tri phlentyn arall, 10, 12 a 13 oed, a lwyddodd i ddianc o'r tân yn parhau yn yr ysbyty.

Mae swyddogion ymchwilio arbenigol yn ceisio canfod achos y tân tra bod swyddogion fforensig yn chwilio am weddillion.

Roedd Mr Cuthbertson, 68 oed, yn byw yn y ffermdy rhent gyda'i blant. Mae e wedi cael ei ddisgrifio gan ffrindiau fel dyn "carismataidd a chyfeillgar" ac yn ŵr a oedd yn ymroddedig i'w blant.

Image copyright Wales News Service Image caption Mae nifer o fwcedi hel pres ar gyfer y plant sydd ar ôl yn y swyddfa bost

Mae'r heddlu wedi cadarnhau fod y dioddefwyr yn perthyn ond oherwydd y dinistr i'r adeilad dyw hi ddim wedi bod yn bosib iddynt enwi yn swyddogol y rhai sydd wedi marw.

Yn ôl y prif arolygydd Martin Slevin o Heddlu Dyfed Powys roedd y tân mor ffyrnig nes bod to, lloriau a muriau'r adeilad wedi disgyn.

Dywedodd bod y niwed yn sylweddol ac felly mae'n parhau i fod yn "andros o anodd" i enwi y rhai sydd wedi marw.

Mae gwyddonwyr arbenigol ac ymchwilwyr tân yn parhau i fod ar y safle ac y mae anthropolegydd fforensig hefyd wedi cael ei alw i gynorthwyo gyda'r gwaith o wahaniaethu rhwng cyrff dynol a gweddillion eraill.

Mae disgwyl i'r gwaith o adnabod y cyrff gymryd cryn amser.

Dywedodd Mr Slevin: "Dy'n ni ddim yn sôn am oriau a diwrnodau - mi all hi gymryd tan wythnos nesaf ac efallai wedi hynny."

Mae'r plant wnaeth ddianc yn cael cymorth aelodau o'r teulu a swyddogion yr heddlu. Yn y cyfamser mae tudalen cronfa i'w cynorthwyo wedi codi mwy na £10,000 mewn 24 awr.

Image copyright Wales News Service Image caption Mae nifer o bobl wedi gadael blodau a theganau fel teyrnged i'r rhai sydd wedi marw

Image copyright Wales News Service

Yr hyn a ddigwyddodd ar 30 Hydref