Y Ddraig Goch wedi cyrraedd!

Wŵhŵ!! Mae emoji gorau y byd wedi dod 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿#Cymru🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿



Woohoo!! The world's best emoji has arrived 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿#Wales🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿