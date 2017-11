Image copyright Heddlu Hampshire Image caption Plediodd Christopher Jones (chwith) a Lee Marc Williams yn euog i ddynladdiad.

Mae dau ddyn o'r gogledd wedi eu carcharu am 20 mlynedd yr un am ddynladdiad dyn o Albania yn Southampton.

Cafodd Shkelzen 'Genny' Dauti ei drywanu ym mis Mawrth a bu farw yn hwyrach yn ysbyty.

Plediodd Lee Marc Williams, 27, o Licswm, Sir y Fflint a Christopher Jones, 28, o Ddinbych yn euog i ddynladdiad yn Llys y Goron Caerwynt.

Image copyright Hampshire Police Image caption Roedd Shkelzen 'Genny' Dauti yn hanu o Albania

Cafwyd hyd i Mr Dauti wedi ei anafu ar stryd yn Southampton yn oriau mân 11 Mawrth.

Roedd wedi ei drywanu yn ei frest, a bu farw yn ddiweddarach yn Ysbyty Cyffredinol Southampton.

Cyhuddwyd Williams a Jones o lofruddiaeth, ac yn hwyrach fe blediodd y ddau yn euog i ddynladdiad a lladrad.

Dywedodd y Prif Arolygydd Liz Williams o Heddlu Hampshire: "Roedd yn ymosodiad treisgar a diangen.

"Roedd e'n ymchwiliad arbennig o heriol gan nad oedd neb yn gwybod ar y pryd pwy oedd 'Genny' na dim am ei fywyd yn Southampton."

Yn ôl yr heddlu roedd Williams a Jones dan ddylanwad cyffuriau pan ddigwyddodd yr ymosodiad.