Image caption Fe fydd arweinwyr pleidiau'r Cynulliad yn cwrdd â'r Llywydd yr wythnos nesaf i drafod ymddygiad rhywiol amhriodol

Mae aflonyddu rhywiol ar ferched o fewn y Cynulliad Cenedlaethol yn digwydd "drwy'r amser" yn ôl rhai cyn ACau.

Yn siarad yn ddienw ar raglen Sunday Politics Wales y BBC mae cyn wleidyddion wedi dweud am y tro cyntaf eu bod yn pryderu am y "diffyg trefniadau" ar gyfer digwyddiadau o'r fath. Maent hefyd yn sôn eu bod yn bryderus fod cydweithwyr "yn troi llygad ddall at ymddygiad gwarthus."

Fe fydd arweinwyr pleidiau'r Cynulliad yn trafod y mater ddydd Mawrth, a hynny yn sgil honiadau sydd wedi ysgwyd seiliau gwleidyddiaeth San Steffan yr wythnos ddiwethaf.

Does yna ddim cyhuddiad ffurfiol o aflonyddu rhywiol wedi ei wneud yn erbyn unrhyw aelod o'r Cynulliad ym Mae Caerdydd.

Image copyright Getty Images Image caption Mae nifer o gyhuddiadau wedi eu gwneud am wleidyddion yn San Steffan dros y dyddiau diwethaf

Fe ddywedodd un AC, oedd yn dymuno aros yn ddienw, fod angen i'r pleidiau wneud mwy er mwyn sicrhau fod yna ganllawiau clir ar gael.

"Rwy'n credu fod angen i'r pleidiau ei gwneud yn haws i bobl leisio pryderon. Mae'n rhaid bod yna dîm o bobl ar gael i roi cymorth i unrhyw un sy'n gwneud cwyn.

"Dwi ddim o'r farn fod y rhan fwyaf o'r pleidiau gyda phroses gref o gynnig cymorth a chefnogaeth.

"Beth sydd yna yw rhywun yn ganolog sy'n ceisio cael gwared â'r mater.

"Os ydym am annog pobl i gymryd mwy o ran mewn democratiaeth, ni ddylwn fod mewn sefyllfa lle mae rhai pobl mewn gwleidyddiaeth yn gallu gweithredu mewn modd sy'n effeithio ar eraill mewn ffordd negyddol."

Dywedodd un cyn AC wrth y rhaglen fod y ffaith fod y Cynulliad yn sefydliad bach yn ei gwneud hi'n fwy anodd i adrodd am ymddygiad amhriodol.

"Pan rydych yn clywed rhywun yn ymddwyn yn amhriodol, rydych yn debygol o adnabod y person hynny. Rydym wedi dioddef pethau na ddylwn wedi ... ond doedd yna ddim proses glir o ddelio gyda phroblemau."

Mesurau priodol

Dywedodd cyn AC arall am hanes ymchwilydd oedd wedi deffro i ddarganfod cyn AC yn ei dadwisgo.

Dywedodd iddo hefyd orfod ymyrryd ar adeg arall i rwystro AC rhag aflonyddu ar ymchwilydd benywaidd.

Dywedodd Llafur wrth y BBC eu bod wedi ysgrifennu at "ysgrifenyddion yr etholaethau a swyddogion menywod gyda chanllawiau penodol am gofnodi cwynion am aflonyddu rhywiol".

Dywedodd y Ceidwadwyr eu bod "yn gweithio ar draws y blaid i sicrhau fod mesurau diogelwch priodol mewn grym i amddiffyn staff rhag pob math o aflonyddu".

Yn ôl y Democratiaid Rhyddfrydol mae ganddynt "ganllawiau clir ynglŷn â sut i wneud cwyn, ac mewn achosion lle nad yw'r achwynydd am ddatgelu ei henw yna mae swyddog penodol yn gallu cyflwyno'r gwyn".

Mae UKIP wedi dweud y byddan nhw hefyd yn "adolygu eu gweithdrefnau diogelwch o fewn y blaid er mwyn sicrhau eu bod yn amddiffyn pawb sy'n gweithio iddyn nhw".

Dywedodd Plaid Cymru eu bod yn ddiweddar wedi mabwysiadu fframwaith newydd er mwyn delio gyda chwynion yn gynt.

"Rydym hefyd yn adolygu ein protocol mewnol ac yn ystyried sut i'w gryfhau."