Byw a gweithio â chanser

Yn ei swydd fel nyrs mae Siwan Owen wedi arfer edrych ar ol cleifion sy'n byw gyda canser.

Ond cafodd Siwan ei hysbrydoli i fod yn Nyrs Haematoleg Clinigol diolch i'r nyrs â'i helpodd hi pan gafodd hi ddiagnosis o lewcemia yn 11 oed.

Mae hi wedi ei henwebu ar gyfer Gwobr y Gymraeg yng ngwobrau staff Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.

Yn sgwennu ar flog ar wefan Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, dywedodd Siwan:

"Rwy'n gwybod o fy mhrofiad fy hun bod clywed am eich diagnosis a'r hyn sy'n digwydd i chi yn eich iaith gyntaf, Cymraeg yn fy achos i, yn bwysig iawn. Mae'n arbennig o bwysig wrth i chi glywed bod gennych ganser.

"Mae cyfieithu gwybodaeth feddygol a manylion o ran meddyginiaeth a thriniaeth i'r Gymraeg yn bwysig iawn i glaf Cymraeg iaith gyntaf, yn enwedig ar amser ble maent fwyaf bregus.

"Rwy'n falch iawn fy mod wedi cael fy enwebu ar gyfer gwobr Staff y Gymraeg, er mai dyma'r rwyf yn ei wneud pob dydd.

"Rwyf wedi bod drwy'r profiad o ganser ac yn gwybod sut beth ydyw, felly mae gallu deall eich diagnosis a chael cyngor yn eich iaith gyntaf yn hanfodol. Nid wyf yn meddwl fy mod yn gwneud unrhyw beth arbennig a bod yn onest."

Image caption Mae Siwan yn gweithio yng Nghanolfan Trin Canser Gogledd Cymru, yn Ysbyty Glan Clwyd, Bodelwyddan

Mae Siwan yn ymhelaethu am ei salwch hi yn y gorffennol: "Cefais fy magu yn Nhrelogan, Sir y Fflint. 11 oed oeddwn i pan es yn sâl c mi gymerodd bythefnos cyn i mi gael diagnosis. Cefais driniaeth yn Ysbyty Plant Alder Hey yn Lerpwl.

"Roedd yn rhaid i mi gael dwy flynedd a hanner o gemotherapi, a gan mai Cymraeg oedd, ac yw, fy iaith gyntaf, roedd cael rhywun yno a oedd yn gallu dweud beth oedd yn mynd ymlaen yn Gymraeg fel fy mod yn gallu deall yn bwysig iawn i mi.

"Cefais amser caled wrth gael y driniaeth canser, collais fy ngwallt i gyd ac roedd rhaid i mi ddefnyddio cadair olwyn. Roeddwn hefyd yn absennol o'r ysgol yn aml ond fe wnes y gwaith yn raddol.

"Arweiniodd y driniaeth canser at gyflwr o'r enw necrosis yr esgyrn ac yn 25 oed roedd yn rhaid i mi gael clun newydd ar un ochr ac yna'r ochr arall flwyddyn yn ddiweddarach. Rwyf hefyd angen ysgwydd newydd ond rwyf yn ceisio dal ar hynny cyn hired â phosibl."

Bydd Siwan ymysg y rhai sy'n rownd derfynol seremoni'r gwobrau yn Venue Cymru, Llandudno, Ddydd Gwener, 10 Tachwedd.