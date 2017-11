Lluniau: Llyfr y Flwyddyn 2017

Dyma gip ar uchafbwyntiau seremoni Llyfr y Flwyddyn 2017.

Idris Reynolds enillodd brif wobr Gymraeg eleni am ei gyfrol Cofio Dic am y prifardd Dic Jones ac Alys Conran oedd enillydd y brif wobr Saesneg am ei nofel Pigeon.

Image caption Roedd tlysau'r enillwyr wedi eu creu gan yr artist Angharad Pearce Jones

Image caption Cynhaliwyd y seremoni yn The Tramshed yn ardal Grangetown, Caerdydd

Image caption Eirian James, Mari George a Catrin Beard oedd y panel beirniadu Cymraeg

Image caption Cyfle am sgwrs cyn i'r seremoni gychwyn

Image caption Ashok Ahir yn sgwrsio â'r cyflwynydd Nia Roberts ar gyfer rhaglen arbennig o Stiwdio am Llyfr y Flwyddyn ar BBC Radio Cymru

Image caption Sgwrsio

Image caption Yr Athro Jason Walford Davies yn sgwrsio â Brychan Llŷr, mab y diweddar Dic Jones

Image caption Y DJ Gareth Potter

Image caption Eleri Siôn oedd meistres y ddefod

Image caption Idris Reynolds yn derbyn ei wobr. Ef oedd enillydd prif wobr Cymraeg Llyfr y Flwyddyn eleni am ei gasgliad o atgofion am y prifardd a'r cyn-archdderwydd, Dic Jones.

Image caption Yn y categorïau Saesneg fe wnaeth Alys Conran gipio tair gwobr, gan gynnwys y prif un, am ei nofel Pigeon

Image caption Enillwyr y categorïau Saesneg oedd Peter Lord yn y categori Ffeithiol Greadigol, Alys Conran a John Freeman oedd yn fuddugol yn y categori Barddoniaeth. Hefyd yn y llun y beirniaid Tyler Keevil a Dimitra Fimi, Prif Weithredwr Llenyddiaeth Cymru, Lleucu Siencyn a'r Arglwydd Dafydd Elis-Thomas.

Image caption Roedd y patrwm ar ffrog y beirniad Eirian James, perchennog siop lyfrau yng Nghaernarfon yn addas iawn ar gyfer yr achlysur

Image caption Idris Reynolds

Image caption Owain Schiavone yn cyflwyno gwobr i Guto Dafydd a gipiodd wobr Barn y Bobl Golwg360 am ei nofel, Ymbelydredd.

Image caption Aneirin Karadog, enillydd y categori Barddoniaeth am ei gyfrol Bylchau