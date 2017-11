Mae chwe enw ar y rhestr fer ar gyfer Gwobr Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn BBC Cymru.

Y pêl-droediwr Gareth Bale, y seiclwr Elinor Barker, y para-athletwr Aled Siôn Davies, y chwaraewr rygbi Jonathan Davies, yr ymladdwr Judo Natalie Powell a'r seiclwr Geraint Thomas sydd ar y rhestr fer.

Y cyn-athletwr ac asgellwr rygbi Cymru, Nigel Walker yw cadeirydd y panel o feirniaid.

Bydd yr enillydd yn cael ei gyhoeddi mewn seremoni wobrwyo yng Ngwesty'r Celtic Manor yng Nghasnewydd ddydd Llun, 4 Rhagfyr, yn dilyn pleidlais gyhoeddus.

Byddwch yn gallu pleidleisio ar y ffôn neu - am y tro cyntaf - ar-lein am eich dewis chi.

Fe fydd y bleidlais yn agor am 08:00 fore Llun, 27 Tachwedd, ac yn cau am 18:00 nos Sadwrn, 2 Rhagfyr.

Bydd y manylion pleidleisio llawn ar wefannau Chwaraeon BBC Cymru a Cymru Fyw wedi i'r bleidlais agor.

Telerau ac amodau

Rydym wedi amlinellu isod y prosesau enwebu, y meini prawf a'r manylion pleidleisio (lle bo hynny'n berthnasol) ar gyfer pob gwobr.

PRIF WOBR - PROSES ENWEBU A'R MEINI PRAWF

Rhoddir y wobr hon i'r seren chwaraeon sydd wedi llwyddo orau i gipio dychymyg y cyhoedd yn 2017.

Bydd panel arbenigol (sef 'y Panel') yn dod ynghyd ym mis Tachwedd 2017 yng Nghaerdydd i lunio rhestr fer o sêr chwaraeon ar gyfer gwobr Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn BBC Cymru.

Bydd tîm cynhyrchu Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn BBC Cymru yn cyflwyno rhestr hir o enwau i'r Panel ac yn rhoi gwybodaeth am yr hyn mae pob un wedi'i gyflawni yn y byd chwaraeon. Serch hynny, gall y Panel ystyried ymgeiswyr posibl eraill.

Bydd pum aelod ar y Panel eleni:

Nigel Walker (cadeirydd);

Brian Davies;

Sarah Thomas;

Steve James;

Nathan Blake.

Bydd y Panel hefyd yn:

Cynnal pleidlais wrth gefn ar gyfer y brif wobr (rhag ofn y ceir problemau pleidleisio ar noson y sioe, er bod hynny'n annhebygol iawn).

Bydd y Panel yn dewis rhestr fer o sêr chwaraeon ar gyfer y brif wobr yn seiliedig ar y meini prawf canlynol:

Maent yn adlewyrchu llwyddiannau Cymru ym myd chwaraeon ar y llwyfan cenedlaethol a/neu'r llwyfan rhyngwladol;

Maent yn cynrychioli holl hyd a lled chwaraeon yng Nghymru; ac

Yn ystyried yr 'effaith' sy'n mynd y tu hwnt i'r llwyddiant chwaraeon penodol yn unig.

Mae sêr chwaraeon yn gymwys i ennill gwobr Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn BBC Cymru os ydynt yn cynrychioli Cymru (neu'n gymwys i gynrychioli Cymru) mewn camp ryngwladol.

Nid yw hyfforddwyr nac aelodau o dimau rheoli sydd ddim yn chwarae yn gymwys.

Bydd y Panel yn ceisio llunio rhestr fer yn seiliedig ar farn consensws. Oni ellir cael consensws ar bob un neu rai o'r ymgeiswyr, yna gofynnir i'r Panel gynnal pleidlais i ddewis yr ymgeiswyr sydd ar ôl. Os yw'r bleidlais hon yn gyfartal, yna penderfyniad y cadeirydd (Nigel Walker) fydd yn mynd â hi.

Caiff y rhestr fer ei chyhoeddi yn ystod BBC Wales Today ar BBC One Wales tua diwedd mis Tachwedd a bydd hefyd yn ymddangos ar wefan Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn BBC Cymru.

PRIF WOBR - PLEIDLAIS Y CYHOEDD

Y cyhoedd fydd yn penderfynu ar yr enillydd o blith y rhestr fer o ymgeiswyr drwy gyfrwng pleidlais a gaiff ei chynnal rhwng dydd Llun 27 Tachwedd a Dydd Sadwrn 2 Rhagfyr 2017 (dyddiadau'n gynwysedig). Caiff y canlyniad ei ddilysu'n annibynnol. Yn y sefyllfaoedd annhebygol canlynol:

Os bydd y bleidlais gyhoeddus yn gyfartal rhwng y ddau ymgeisydd sydd â'r nifer mwyaf o bleidleisiau, bydd y ddau yn rhannu'r wobr. Felly, ni roddir ail safle a bydd y trydydd safle'n mynd i'r ymgeisydd sydd wedi cael y nifer fwyaf ar ôl y ddau a ddaeth yn gydradd gyntaf;

Os bydd y bleidlais gyhoeddus yn gyfartal rhwng y tri ymgeisydd sydd â'r nifer mwyaf o bleidleisiau, bydd y tri yn rhannu'r wobr ac ni fydd neb yn dod yn ail ac yn drydydd;

Os bydd y bleidlais gyhoeddus yn gyfartal rhwng dau ymgeisydd sydd â'r ail nifer mwyaf o bleidleisiau, bydd y ddau yn rhannu'r ail wobr ac ni fydd neb yn dod yn drydydd;

Os bydd y bleidlais gyhoeddus yn gyfartal rhwng dau ymgeisydd sydd â'r trydydd nifer mwyaf o bleidleisiau, bydd y ddau yn rhannu'r drydedd wobr.

TELERAU AC AMODAU CYFFREDINOL Y BLEIDLAIS

1. Cynhelir pleidlais o blith y rhestr fer o ymgeiswyr ar gyfer y brif wobr rhwng 0800 dydd Llun 27 Tachwedd 2017 a 1800 dydd Sadwrn 2 Rhagfyr 2017. Bydd modd pleidleisio dros y ffôn neu ar-lein. Rhoddir y rhif i'w ffonio ar gyfer pob ymgeisydd pan fydd y cyfnod pleidleisio'n agor. Bydd y rhifau ffôn i'w gweld ar safleoedd cyfryngau cymdeithasol a gwefan BBC Cymru. Bydd modd pleidleisio ar-lein ar wefan BBC Cymru. Bydd rhaid i'r rheini sydd am bleidleisio ar-lein fewngofnodi i'w cyfrif BBC yn https://www.bbc.com/signin. Os nad oes gennych gyfrif BBC, gallwch greu cyfrif am ddim yn https://www.bbc.com/register. Os ydych chi'n cael trafferth creu cyfrif neu fewngofnodi, ewch i'r tudalennau help yn https://www.bbc.com/signin/help. Bydd y bleidlais ar-lein yn agor yr un pryd â'r llinellau ffôn. Tarwch olwg ar eich contract band eang neu ffôn symudol i weld pris defnyddio gwasanaethau data.

2. Dim ond dros y ffôn ac ar-lein fyddwch chi'n gallu pleidleisio. Fyddwch chi ddim yn gallu pleidleisio drwy e-bost, ar y Botwm Coch nac ar y wefan hon. Byddwch chi'n cael hyd at 3 pleidlais fesul Llinell Ffôn (CLI) ac 1 pleidlais ar-lein fesul cyfrif. Bydd canlyniadau'r bleidlais dros y ffôn ac ar-lein yn cael eu cyfuno cyn gwneir unrhyw gyhoeddiad. Fyddwch chi ddim yn gallu pleidleisio drwy e-bost, ar y botwm coch na drwy neges destun.

3. Bydd y llinellau ffôn a'r pleidleisio ar-lein yn agor ac yn cau fel y nodir uchod. Ni chaiff pleidleisiau eu cyfrif os ydynt yn cael eu derbyn y tu hwnt i'r adegau hyn neu os oes rhywrai'n pleidleisio fwy o weithiau na'r nifer a nodwyd uchod. Gall amseroedd y bleidlais newid.

4. Dim ond unigolion a defnyddwyr yn y DU sy'n cael pleidleisio. Ni chaiff asiantau, busnesau a/neu gwmnïau bleidleisio.

5. Ceidw'r BBC yr hawl i ganslo neu atal y bleidlais ar unrhyw adeg. Petai'r bleidlais yn cael ei chanslo neu ei hatal, neu os oes nam technegol neu broblem arall gyda'r bleidlais, ceidw'r BBC yr hawl i drefnu bod yr enillydd yn cael ei ddewis drwy gyfrwng trefniant wrth gefn o'r pleidleisiau a roddwyd gan banel wrth gefn a drefnwyd ymlaen llaw. Y Panel hwn yw'r un a luniodd y rhestr fer - gweld y manylion uchod. Gall y BBC ddim ond gwarantu mai pleidleisiau sy'n cael eu bwrw'n uniongyrchol drwy'r rhifau ffôn a hysbysebir a'r pleidleisiau sy'n cael eu bwrw drwy'r system bleidleisio ar-lein a hysbysebir fydd yn cael eu cyfrif.

6. Gall holl drigolion y DU, yn cynnwys Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw, bleidleisio. Nodwch nad yw cyflogeion cwmni'r BBC neu Grŵp y BBC, eu perthnasau agos neu unrhyw un sy'n uniongyrchol gysylltiedig â gwaith cynhyrchu'r rhaglen, neu sy'n darparu gwasanaethau ffôn llinell sefydlog i'r rhaglen, yn gymwys i bleidleisio.

7. Mae pob pleidlais ffôn yn costio 10c a thâl mynediad eich rhwydwaith. I gael y wybodaeth ddiweddaraf, mae'n syniad da i wirio hyn gyda'ch darparwr gwasanaeth.

8. Rhaid i bleidleiswyr ffôn gael caniatâd y person sy'n talu'r bil cyn pleidleisio a dylai'r rheini o dan 12 oed gael caniatâd rhiant/gwarcheidwad cyn pleidleisio. Gwnewch yn siŵr eich bod yn deialu'n ofalus a'ch bod yn pleidleisio dros yr un cywir.

9. Os ydych chi'n gwylio'r rhaglen ar BBC iPlayer, neu unrhyw wasanaeth darlledu'n hwyrach neu wasanaeth ar-alw arall, dylech wneud yn siŵr bod y bleidlais yn dal ar agor cyn pleidleisio.

10. Gwnewch yn siŵr eich bod yn deialu'n ofalus neu'n teipio'r cod/gair byr cywir i bleidleisio dros yr ymgeisydd o'ch dewis.

11. Gallwch bleidleisio hyd at 3 gwaith ar eich llinell ffôn. Ceidw'r BBC yr hawl i ddiystyru pleidleisiau os oes ganddo sail resymol i amau achosion o bleidleisio twyllodrus neu os yw'n amau bod ymgais fwriadol i geisio ystumio'r canlyniad. Gall y BBC ddim ond gwarantu mai pleidleisiau sy'n cael eu bwrw'n uniongyrchol drwy'r rhifau ffôn a'r cod/geiriau byr a hysbysebir gan y rhaglen fydd yn cael eu cyfrif.

12. Mae nifer o drefniadau wrth gefn ar gael. Gallai'r rhain gynnwys rhoi'r dewis yn nwylo'r Panel wrth gefn o'r sector chwaraeon petai problemau gyda'r bleidlais bost neu dros y ffôn neu os yw'r canlyniad yn gyfartal. Bydd y BBC yn penderfynu ar y cynlluniau wrth gefn fel y gwêl yn briodol ac yn angenrheidiol yn ôl yr amgylchiadau. Byddwn yn datgan ein bod wedi gweithredu cynlluniau wrth gefn o'r fath.

13. At ddibenion dilysu unrhyw hawliad am ad-daliadau (lle cânt eu cynnig am bleidleisiau dros y ffôn) neu er mwyn archwilio anghysondebau posibl yn y bleidlais ar-lein, gall y BBC ddefnyddio rhifau ffôn, cwcis a chyfeiriadau IP log neu ddadansoddi'r wybodaeth o'ch cyfrif BBC. Ni fydd y BBC yn cyhoeddi'r wybodaeth hon nac yn ei darparu i unrhyw drydydd parti heb ganiatâd, onid bai lle bo gofyn gwneud hynny er mwyn gorfodi'r telerau hyn. Gweler Polisi Preifatrwydd a Chwcis BBC i gael rhagor o wybodaeth yn http://www.bbc.co.uk/usingthebbc/privacy/privacy-policy.

Bydd defnyddwyr sy'n pleidleisio ar-lein yn ddarostyngedig i Bolisi Preifatrwydd (http://www.bbc.co.uk/usingthebbc/privacy/privacy-policy), Polisi Cwcis (http://www.bbc.co.uk/usingthebbc/privacy/privacy-policy) a Thelerau Defnyddio (http://bbc.co.uk/usingthebbc/terms/terms-of-use) safonol y BBC.

Bydd y BBC yn defnyddio eich data personol yn unol â'n Polisi Preifatrwydd a Chwcis, y mae modd i chi ei ddarllen ar http://www.bbc.co.uk/usingthebbc/privacy/privacy-policy, a'n Telerau Defnyddio (y gallwch ddarllen amdanynt ar http://www.bbc.co.uk/usingthebbc/terms/terms-of-use).

Er enghraifft, fe allem ddefnyddio eich data personol i ddibenion cynnal y bleidlais (gan gynnwys prosesu ad-daliadau neu archwilio anghysondebau posibl yn y bleidlais) ac i ddibenion personol ein gwasanaethau pan fyddwch wedi dangos diddordeb mewn rhaglen benodol, gan gynnwys pleidleisio ar-lein (http://www.bbc.co.uk/usingthebbc/account/how-is-the-bbc-personalised-to-me/).

14. Ni all y BBC, ei is-gontractwyr, ei is-gwmnïau a/neu asiantaethau dderbyn unrhyw gyfrifoldeb am: (i) unrhyw nam technegol neu broblem arall gydag unrhyw rwydwaith neu linell deleffon, system, gweinydd, darparwr neu fel arall a allai olygu i unrhyw bleidlais gael ei cholli neu beidio â chael ei chofrestru neu ei chofnodi'n gywir; a (ii) unrhyw un neu fwy o'r rhai a enwebwyd yn tynnu'n ôl o'r digwyddiad neu'n gwrthod derbyn y wobr am unrhyw reswm.

15. Caiff y bleidlais ei dilysu gan wasanaeth dilysu annibynnol.

16. Mae'r pleidleisio yn y rhaglen hon yn unol â Chôd Ymddygiad y BBC ar gyfer Cystadlaethau a Phleidleisio, a gellir gweld y manylion ar wefan Safonau a Chanllawiau'r BBC.

17. Mae'r Telerau a'r Amodau hyn yn cael eu rheoli gan gyfreithiau Cymru a Lloegr.

GWOBR CYFLAWNIAD OES

Mae'r wobr hon yn anrhydeddu rhywun sydd wedi cael effaith sylweddol ar fyd chwaraeon yng Nghymru yn ystod eu bywyd. Bydd y penderfyniad yn cael ei wneud gan y panel beirniaid a nodir uchod. Bydd y wobr hon yn cael ei chyflwyno'n fyw ar raglen Gwobrau Chwaraeon Cymru nos Lun 4 Rhagfyr 2017.

GWOBR HYFFORDDWR Y FLWYDDYN

Mae'r wobr hon yn anrhydeddu'r hyfforddwr neu'r rheolwr y teimlir sydd wedi cael yr effaith fwyaf ar chwaraeon yng Nghymru yn ystod 2017. Bydd y penderfyniad yn cael ei wneud gan y panel beirniaid a nodir uchod yn unig. Nid oes pleidlais gyhoeddus. Bydd y wobr hon yn cael ei chyflwyno'n fyw ar raglen Gwobrau Chwaraeon Cymru nos Lun 4 Rhagfyr 2017.

GWOBR TÎM Y FLWYDDYN

Mae'r wobr hon yn anrhydeddu'r tîm y teimlir sydd wedi cael yr effaith fwyaf ar chwaraeon yng Nghymru yn ystod 2017. Bydd y penderfyniad yn cael ei wneud gan y panel beirniaid a nodir uchod yn unig. Nid oes pleidlais gyhoeddus. Bydd y wobr hon yn cael ei chyflwyno'n fyw ar raglen Gwobrau Chwaraeon Cymru nos Lun 4 Rhagfyr 2017.