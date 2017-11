Slap go iawn yn wyneb Rhys ac yn wynebau gwyliwr ffyddlon y rhaglen. Wedi syrffedu gweld rhestr o raglenni fel nosweithiau llawen o'r ganrif ddiwethaf ar y sianel, yn hytrach na chynhyriadau cyfoes o'r safon uchaf fel #DeuawdauRhysMeirion . Penderfyniad annisgwyl a siomedig.