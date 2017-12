Image copyright Getty Images

Mae'r Cymro Tony Pulis wedi ei benodi'n rheolwr ar dîm pêl-droed Middlesbrough yn y Bencampwriaeth.

Fe gafodd Pulis o Bilgwenlli ger Casnewydd ei ddiswyddo fel rheolwr West Bromwich Albion yn Uwch Gynghrair Lloegr ym Mis Tachwedd, ac roedd yn un o'r enwau oedd yn cael ei gysylltu â swydd rheolwr Cymru, wedi i Chris Coleman gyhoeddi ei ymddiswyddiad.

Roedd hefyd wedi ei gysylltu â swydd rheolwr Abertawe, wedi i Paul Clement gael ei ddiswyddo.

Bydd yn olynu cyn reolwr Abertawe, Gary Monk, ym Middlesbrough, ac wrth baratoi i ymgymryd â'r swydd, dywedodd ei fod yn chwilio am "her go iawn".