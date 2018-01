Image copyright Getty Images

Mae dynes o Wrecsam sy'n pwyso 34 stôn yn dweud bod oedd rhaid iddi deithio i glinig arbenigol ym Mlaenau Gwent am gymorth i golli pwysau gan fod dim cymorth ar ei chyfer yng ngogledd Cymru.

Mae'n sefyllfa sydd angen newid ar frys yn ôl prif arbenigwr gordewrdra Cymru, sy'n rhoi triniaeth bariatrig yn Ysbyty Nevill Hall yn Y Fenni.

Dywedodd yr Athro Nadim Haboubi: "Mae yna ymdrechion da gan rai meddygon teulu ac ymgynghorwyr sy'n gwneud eu gorau ond does dim gwir ymroddiad i sefydlu gwasanaethau teilwng yng ngogledd Cymru."

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn dweud eu bod am gychwyn gwasanaeth "aml-ddisgyblaeth" yn y gogledd ar gyfer pobl sy'n ddifrifol o ordew.

Yn ne Cymru mae dau glinig yn arbenigo mewn gordewdra ac mae llawdriniaethau bariatrig yn cael eu cynnal yn Ysbyty Treforys, Abertawe ar gyfer y cleifion mwyaf anghenus o dde, canolbarth a gorllewin Cymru.

Mae'r clinigau ym Mlaenau Gwent a Chaerdydd yn darparu ystod eang o wasanaethau ac mae'r arbenigwyr clinigol yn cynnwys deietegwyr, therapyddion ymddygiad, seicolegwyr a hyfforddwyr ymarfer corff.

Ond mae cleifion yng ngogledd Cymru yn cael eu cyfeirio at Ysbyty Salford ym Manceinion am lawdriniaethau a does dim clinigau dan arweiniad meddygon.

Image caption Yr Athro Nadim Haboubi

Yn ôl yr Athro Haroubi, Cadeirydd Cymdeithas Gordewdra Cymru, mae clinigau o'r fath yn "hanfodol" mewn cymdeithas lle mae gordewdra ar gynnydd am eu bod yn teilwra'r gefnogaeth i helpu unigolion golli pwysau.

'Teimlo'n euog'

Mae'r ddynes 35 oed o Wrecsam a wnaeth siwrne 10 awr i'r Fenni er mwyn cael cymorth yn teimlo gormod o gywilydd ynglŷn â'i phwysau i ddatgelu ei manylion llawn.

A hitha ond yn 5'1'' o daldra, yn pwyso 34 stôn ac yn gwisgo dillad maint 32, anaml mae hi'n gadael ei chartref erbyn hyn.

Dywedodd: "Rydw i wedi creu carchar i fi fy hun ac mae o'n fy atal rhag gwneud popeth.

"Rwyf angen help. Mae fy meddyg teulu wedi ceisio darparu help gyda deietegydd ond dydy o ddim yn addas i bobl fy maint i.

"Rwy'n rhy drwm i fynd ar y glorian yn y feddygfa ac rwy'n poeni y gallai dorri'r offer yn y gampfa.

"Felly pan glywish i am y clinig ym Mlaenau Gwent, ro'n i'n gwybod bod oedd rhaid mynd.

"Fe aeth fy ffrind â fi yna mewn car gan fod teithio ar fws yn creu embaras a phryder, ac yn anghyfforddus. Mae teithio yn fwgan mawr i mi ond ro'n i'n teimlo nad oedd gen i ddewis.

"Rwy'n llwyr ymwybodol bod hwn yn sefyllfa rwyf wedi creu fy hun ac rwy'n teimlo'n euog am ddefnyddio adnoddau meddygol ond rydw i daer angen help."

Mae hi'n gobeithio cael llawdriniaeth yn Salford ac yn aros i glywed os oes ateb cadarnhaol i'r cais am gymorth.

Datblygiad cyffrous

Yn ôl Adrian Thomas, un o gyfarwyddwyr Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, mae'r gwaith recriwtio wedi cychwyn er mwyn darparu'r gwasanaeth aml-ddisgyblaeth newydd ar gyfer pobl sy'n ddifrifol ordew yn y gogledd.

"Bydd y datblygiad cyffrous yma yn ein galluogi i ddiwallu canllawiau NICE (The National Institute for Health and Care Excellence) a darparu'r gefnogaeth fwyaf priodol i bobl," dywedodd.

"Rydym hefyd yn rhagweld y bydd ymyrraeth y tîm aml-ddisgyblaeth yn arwain at ostyngiad yn nifer y bobl sydd angen llawdriniaeth bariatrig.

"Mae llawdriniaethau bariatrig ar bobl o ogledd Cymru yn cael eu cynnal yn y Salford Royal ar hyn o bryd oherwydd does ganddon ni ddim y niferoedd allweddol i sicrhau bod llawfeddygon yn cwrdd â'r canllawiau cenedlaethol.

"Rydym yn gweithio'n agos gyda chydweithwyr yn Salford i sicrhau bod ein cleifion yn cael cefnogaeth dda."

Dywedodd llefarydd Llywodraeth Cymru eu bod "wedi ymroddi i greu strategaeth genedlaethol ar atal a lleihau gordewdra".

"Eisoes mae Llwybr Gordewdra Cymru yn mynd ati i reoli a thrin gordewdra yng Nghymru.

"Byrddau iechyd, trwy weithio gyda phartneriaid, sy'n gyfrifol am weithredu'r llwybr yn eu hardaloedd."