Mae cyflenwr cyffuriau o Gaerdydd wedi'i garcharu am 11 mlynedd am drywanu heddwas gyda chyllell drifflyg ac am ymosod ar swyddog arall.

Fe wnaeth y Barnwr, Eleri Rees ddisgrifio'r gyllell fel yr un "mwyaf dychrynllyd" iddi erioed weld mewn llys.

Fe wnaeth Abdirahaman Hashi, 27 oed, bledio'n euog i droseddau o fod ag arf yn ei feddiant, clwyfo gyda bwriad, achosi niwed corfforol a bod a heroin a chocên yn ei feddiant gyda'r bwriad o'u dosbarthu.

Clywodd Llys y Goron Caerdydd fod DC Graham Budd wedi dioddef clwyf i'w ysgwydd, ac mae eto i ddychwelyd i'w waith wedi'r ymosodiad.

Dywedodd cyd weithiwr i DC Budd, sef PC Ruth Copeland, fod 'na gynnydd yn nifer y bobl sy'n cario cyllyll yn ddiweddar.

Fe gafodd Hashi ei arestio ar ôl rhedeg i ffwrdd o gyfeiriad yn Ffordd Casnewydd, Caerdydd ar 19 Medi 2017 pan oedd yr heddlu yn cyflawni cyrch ar dŷ yn yr ardal.

Ychwanegodd y barnwr: "Ni ddylai swyddogion sy'n cyflawni eu dyletswyddau'n ddewr ddisgwyl cael ei hanafu yn y gwaith."