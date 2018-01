Image copyright Google Image caption Fe fydd Arcêd y Castell ar gau am rai dyddiau

Mae busnesau yn Arcêd y Castell yng Nghaerdydd yn dweud bod y ganolfan siopa wedi cau am sawl niwrnod oherwydd difrod i'r to.

Y gred yw bod yr arcêd wedi cael ei chau am resymau diogelwch, ar ôl i banel to syrthio yn ystod y gwyntoedd cryf diweddar.

Yn ôl eu gwefan, fe gafodd Arcêd y Castell ei hadeiladu mewn dwy ran yn ystod 1882 a 1889.

Mae'r arcêd yn adnabyddus am y balconi sy'n rhannu'r ganolfan yn ddwy lefel.

Mewn datganiad ar y cyfryngau cymdeithasol, dywedodd cwmni delicatessan Madame Fromage, sydd a'u siop yn yr arcêd;

"Mae gennym newyddion drwg. Oherwydd difrod i'r to, ac felly'r angen i gwblhau gwaith atgyweirio, mae Arcêd y Castell ar gau tan ddydd Llun.

"Mae'r mater tu hwnt i'n rheolaeth, a'r peth olaf y byddem am ei wneud yw cau, ond does dim dewis yn y mater."