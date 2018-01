Image copyright Prifysgol Abertawe Image caption Eric Jones yw llywydd Côr Meibion Pontarddulais ar ôl bod yn gyfeilydd iddynt rhwng 1973 ac 1991

Mae'r cyfansoddwr a'r cyfeilydd o Abertawe, Eric Jones wedi derbyn gradd er anrhydedd gan Brifysgol Abertawe ddydd Llun.

Fel cyfansoddwr mae wedi cyhoeddi saith cyfrol o ganeuon, ac mae ei gerddoriaeth wedi'i chwarae mewn neuaddau fel yr Albert Hall.

Ef hefyd yw llywydd Côr Meibion Pontarddulais ar ôl bod yn gyfeilydd iddynt rhwng 1973 ac 1991.

Mae'n adnabyddus am feirniadu cystadlaethau canu a chyfansoddi yn yr Eisteddfod Genedlaethol.

Daeth yn aelod o'r Orsedd yn 1996 am ei wasanaeth i gerddoriaeth yng Nghymru cyn symud at y wisg wen yn 2010 am ei wasanaeth hir i'r Eisteddfod a'r Orsedd.

'Neb gwell i gynrychioli Cymru'

Cafodd Mr Jones ei eni a'i fagu ym Mhontarddulais, a derbyn ei addysg yn Ysgol Ramadeg Tregŵyr cyn mynd ymlaen i ennill gradd mewn cerddoriaeth o Brifysgol Cymru yng Nghaerdydd.

Fe ddechreuodd ei yrfa fel athro yn Llanelli cyn mynd yn bennaeth cerddoriaeth yn Ysgol Mynydd-bach yn Abertawe.

Treuliodd gyfnod fel dirprwy yn Ysgol Gyfun Gŵyr, a bu'n brifathro ar Ysgol Bro Myrddin yng Nghaerfyrddin o 1997 nes ei ymddeoliad yn 2006.

Dywedodd is-ganghellor y brifysgol, Syr Roderick Evans y gallai feddwl am "neb gwell i gynrychioli angerdd Cymru tuag at gerddoriaeth nag Eric Jones".

Ychwanegodd Mr Jones ei fod wrth ei fodd i dderbyn yr anrhydedd, "yn enwedig gan y brifysgol sydd â'i gwreiddiau yn Abertawe, ble cefais fy ngeni a fy magu, a ble es i'r ysgol a gweithio am nifer o flynyddoedd".