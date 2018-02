Yr arloeswr oedd yn anelu'n uwch 'na Bangor Uchaf

Image copyright Camwrthgam/wikimedia Image caption John Jones gyda Jumbo y telesgop 10 troedfedd y byddai'n ei ddefnyddio i astudio'r sêr o'i gartref ym Mangor Uchaf

Beth yw'r cysylltiad rhwng y sêr a cherddoriaeth? Dyna'r cwestiwn fydd dan sylw yn Gŵyl Gerdd Bangor.

Eleni hefyd mae'n digwydd bod yn 200 mlwyddiant geni seryddwyr difyr oedd yn byw yn y ddinas yn y 19eg ganrif.

Un o ddigwyddiadau cynta'r ŵyl yw noson "syllu ar y sêr" fydd yn defnyddio telesgopau pwerus o Brifysgol John Moores, Lerpwl y byddai John Jones y Seryddwr wedi bod wrth ei fodd yn eu defnyddio.

Roedd yn byw yn Stryd Albert ychydig strydoedd o'r lle mae'r digwyddiad yn cael ei gynnal yn y 'Gwersyll Rhufeinig' ym Mangor Uchaf.

O gefndir tlawd a heb fawr ddim addysg ffurfiol llwyddodd i ddysgu ei hun am y gofod ac adeiladu ei delesgop ei hun tra'n gweithio fel gwas fferm ac yn y diwydiant llechi.

"Roedd adeiladu eich telesgop eich hun yn beth eitha' mentrus i'w wneud bryd hynny ac yn costio dipyn o arian," meddai Dr Rhys Morris o Grŵp Astro Ffiseg Prifysgol Bryste.

"Roedd darn o wydr yn gallu costio lot i rywun ar gyflog bach. Wedyn byddai wedi gorfod defnyddio technegau arbennig i ffurfio'r gwydr i mewn i'r siâp cywir gyda thywod mân.

"Mae'n rhaid bod ganddo ddiddoreb anhygoel i wneud hynny, digon i wario canran fawr o'i gyflog.

"Roedd yn teithio o gwmpas yn rhoi sgyrsiau am seryddiaeth ac fe ddaeth yn eitha' enwog drwy Gymru ar ôl i Samuel Smiles ei gynnwys yn ei lyfr Men of Invention and Industry."

Roedd yn arbennig o falch o'i delesgop mwyaf a rhoddodd yr enw Jumbo arno. Dywed rhai mai hwn oedd y telesgop adlewyrchu cyntaf yng Nghymru i ddefnyddio drychau wedi eu gwneud o arian ar wydr.

Tanio diddordeb

Cafodd John Jones ei eni yn Llanidan ger Brynsiencyn, Ynys Môn, yn 1818.

Image copyright Stephen Roddick/Geograph Image caption Plac i goffáu John Jones ym Mrynsiencyn

Doedd addysg ddim ar gael i'r rhan fwyaf o bobl gyffredin yn y cyfnod hwnnw ond dysgodd John Jones ei hun drwy ddarllen llyfrau'r gweinidog lleol. Y llyfr a daniodd ei ddiddordeb mewn astronomeg oedd cyfieithiad Cymraeg gan Eleazar Roberts o'r llyfr The Solar System.

Wedi hynny dysgodd Saesneg i'w hun drwy gymharu llinellau o'r testament newydd Saesneg a Chymraeg a galluogodd hynny iddo astudio mwy o lyfrau am y gofod.

Fe ddysgodd ieithoedd eraill hefyd fel Groeg a Hebraeg; roedd yn barddoni dan yr enw Ioan Bryngwyn Bach ac roedd ganddo ddiddordeb mewn cerddoriaeth.

Roedd pobl y cyfnod yn rhyfeddu at ei allu a'i wybodaeth er ei ddiffyg addysg.

"Wnaeth e ddim unrhyw ddarganfyddiadau mawr hyd y gwyddon ni ond fe ddaeth yn enghraifft o rywun o'r dosbarth gweithiol a ddysgodd ei hunan i wylio'r sêr a phoblogeiddio'r testun," meddai Dr Rhys Morris.

Cafodd John Jones ei wneud yn aelod o Gymdeithas Seryddol Cymru a bu farw yn 80 oed yn 1898.

Bydd Gŵyl Gerdd Bangor yn digwydd ar 2 a 3 Chwefror.

