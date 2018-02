Image copyright PA Image caption Roedd James Bulger yn ddwy oed pan gafodd ei gipio a'i lofruddio

Bum mlynedd ar hugain ers llofruddiaeth y bachgen dwy oed James Bulger mae ditectif o Bowys a fu'n gweithio ar yr achos yn dweud fod yr hyn ddigwyddodd yn parhau'n sioc a dychryn iddo.

Ar ddydd Gwener, 12 Chwefror 1993 roedd Phil Roberts o Bowys yn gweithio fel ditectif ringyll i Heddlu Glannau Mersi sef y diwrnod y cafodd bachgen dwy oed ei gipio gan ddau fachgen arall yng nghanolfan siopa Y Strand yn Bootle ger Lerpwl.

Wrth siarad â'r BBC dywedodd Mr Roberts: "Ar y prynhawn Sul canlynol roeddwn i a swyddogion eraill yn edrych ar luniau CCTV er mwyn ceisio canfod lle oedd y ddau fachgen a oedd wedi arwain James Bulger allan o'r Strand.

"Clywais sgrech ofnadwy - sgrech Denise o'r fan lle'r oedd teulu James Bulger. Yna sylweddolais fod y corff wedi'i ddarganfod.

"Roedd hi'n gwbl glir nad damwain oedd hyn."

Dangosodd lluniau CCTV fod y bachgen bach wedi cael ei arwain oddi ar ei fam Denise gan ddau fachgen ifanc.

Ddeuddydd wedi'i gipio cafwyd hyd i James Bulger yn farw. Roedd wedi'i labyddio a'i ladd gan Jon Venables a Robert Thompson.

Dim ond 10 oed oedd y bechgyn ac roeddynt wedi'i daro â brics a bariau haearn ac wedi gadael ei gorff ar reilffordd.

Fe wnaeth Mr Roberts o Lanrhaeadr-ym-Mochnant arestio a chyfweld Thompson - ac ar y pryd ni chredai fod rhywun mor ifanc yn gallu cyflawni'r fath drosedd.

Ond buan iawn y newidiodd ei feddwl.

"Fy nheimladau cyntaf oedd na allai plentyn 10 oed gyflawni'r fath drosedd ac felly nai ddim ystyried e'n rhan o'm hymchwiliad.

"Ond wrth i chi ddechrau ei gyfweld, ry'ch chi'n sefydlu ei fod yn dweud celwydd ond pam hynny?

"Roedd y ffaith ei fod yn llusgo ei goesau o dan y gadair yn datgelu rhywbeth. Bob tro y cai gwestiwn anodd byddai'n llusog ei draed ar y gadair.

"Maes o law dechreuodd gyfaddef ei fod ef a Venables wedi mynd â James o'r Strand ond eu bod wedi'i adael.

"Dwin meddwl bo fi'n gwybod i raddau pam fod ganddynt fwriad i ladd rhywun a hawlio'r penawdau a pham y gallent droi at rhywun i ddweud mai nhw oedd yr achos. Dyna fy mhrofiad i... a dyna'r casgliad."

Cafwyd Thompson a Venables yn euog o ladd James Bulger.

Yn 2001 cafodd y ddau eu rhyddhau wedi iddynt fod wyth mlynedd yn y ddalfa ac fe gafodd y ddau enwau a chyfeiriadau newydd.

Ers hynny mae Venables wedi cael ei garcharu ddwywaith am fod â delweddau o gam-drin plant yn ei feddiant - y tro cyntaf am ddwy flynedd yng Nghorffennaf 2010 ac eto yr wythnos ddiwethaf am dair blynedd a thri mis.

Ond mae Mr Roberts yn credu mai Thompson oedd yr arweinydd o'r ddau ac yn y gorffennol mae e wedi'i ddisgrifio fel person "craff" a "dieflig".

Dywedodd Mr Roberts ei fod yn 43 oed pan arestiodd e Thompson. Roedd wedi bod yn gweithio i'r heddlu am 24 mlynedd.

"Roeddwn wedi gweld popeth. Doedd dim wedi fy synnu," dywedodd.

"Ond fe wnaeth yr achos yma - dwi'm yn credu bod dim byd wedi bod yn waeth na'r lofruddiaeth hon."

Dywedodd Mr Roberts bod y drosedd wedi cael cryn effaith arno - yn enwedig wedi iddo fynd adref i gwmni'r plant.

"Ro'ch chi'n eistedd mor dawel - yn gwbl ddisymud i ddweud y gwir," ychwanegodd.

"Roedd fy merched yn sylweddoli hynny ac rwy'n credu eu bod yn gwybod pryd i fod yn dawel."

Dywedodd hefyd ei fod yn bwysig cofio beth ddigwyddodd i James ac y dylai 10 oed barhau i fod yn oedran lle mae'n bosib cael rhywun yn euog o droseddu.

"Maent yn gwybod yn iawn be maent yn ei wneud a rhaid atal hynny," ychwanegodd.