Y pâr priod sy'n byw ar wahân

Image copyright Beca Lyne-Pirkis

Mae'r pobydd a'r cyflwynydd Beca Lyne-Pirkis a'i gŵr yn byw ar wahân. Gyda Matt yn y fyddin yn Sandhurst a Beca a'i merched yng Nghaerdydd, beth yw'r realiti i deulu sydd wedi eu gwahanu oherwydd gwaith?

"Dwi 'di hen arfer jyst cario 'mlaen efo fy mywyd, gwneud popeth efo'r merched a gwaith," meddai Beca.

"I fi, mae'n normal i orfod 'neud popeth fy hunan ac mae'n gallu bod yn haws na dibynnu ar neb arall.

"Mae Matt a fi 'di bod 'da'n gilydd dros ddeng mlynedd, ond o'n ni wedi cyrraedd pwynt tua dwy flynedd yn ôl lle o'n i angen fwy o help gyda gwarchod y merched.

"Roedden nhw wedi cyrraedd oedran ysgol a beth o'n i ddim mo'yn 'neud oedd trafeili o gwmpas y wlad a dilyn ble bynnag oedd Matt yn gweithio, oherwydd fy ngwaith i ond hefyd i gael sefydlogrwydd i'r merched ac o'n i eisiau iddyn nhw fynd i ysgolion Cymraeg.

"Mae Matt fod dod nôl bob penwythnos, ond oherwydd natur y gwaith dydy hynny ddim yn bosib a weithiau mae e i ffwrdd am fis. Yn anffodus pan chi'n dechrau'n y fyddin chi'n gorfod rhoi'r swydd yn gyntaf."

Image copyright Beca Lyne-Pirkis Image caption Mae Beca wedi symud i Gaerdydd o Sandhurst gyda'i merched Mari, chwech, ac Alys sy'n dair

Mae cadw mewn cysylltiad â ffrindiau'n bwysig iddi, meddai Beca, sy'n disgrifio ei hun fel rhywun sy' "methu goddef eistedd adre yn gwneud dim byd", ond mae'n anodd weithiau i esbonio ei math o fywyd i'w ffrindiau.

"Pan oedden ni'n byw yn y camps oedd 'na network agos o wragedd a ffrindie ac oeddech chi'n helpu eich gilydd allan.

"Does gen i ddim hynna nawr, er bod gen i deulu a ffrindiau eraill yng Nghaerdydd. Dwi'n dal i siarad gyda llawer o'r gwragedd, maen nhw'n deall yn well na unrhyw un.

"Mae ffrindiau adre'n deall i bwynt pa mor gymhleth yw bywyd y fyddin, ond mae'n anodd esbonio i bobl sydd ddim 'di arfer byw'r math hwn o fywyd.

"Mae Matt wedi bod i ffwrdd yn Afghanistan, a bron â chael ei ladd. Roedd hynny cyn i ni gwrdd, ond dwi'n ffodus bo' fi heb fod trwy hwnna ers cael y plant, mae gen i lot o ffrindiau sydd wedi ac mae'n horrible.

"Allai ddim hyd yn oed disgrifio'r peth, gyda phob galwad ffôn chi'n poeni beth alle fe fod."

Er bod Beca'n cadw ei hun yn brysur ac yn bositif trwy weithio a gofalu am y merched, mae'n gallu bod yn anodd hefyd ar adegau, meddai.

"Mae'n anoddach ers cael y plant, pan mae un ohonyn nhw'n sâl a dwi'n gorfod mynd i'r gwaith a gwneud popeth, ond chi jyst yn gorfod cario 'mlaen.

"Dy'n ni methu dibynnu ar Matt i fod nôl ar unrhyw amser penodol oherwydd natur ei swydd ond dy'n ni'n trial 'neud y sefyllfa byw mor normal â phosib i'r plant.

"Mae Mari ac Alys wedi arfer bod Dad i ffwrdd, hyd yn oed pan oedden ni'n byw gyda'n gilydd.

"Maen nhw'n cyfri sawl cwsg sydd tan fod e nôl, ac wedyn pan ma' fe nôl dros y penwythnos ma' nhw'n wyllt am 48 awr yna ar fore dydd Llun mae popeth nôl i normal a Mam sydd in charge!

"Beth sy'n reit anodd i fi yw clywed bod ffrindiau'n mynd i yoga neu ymuno â thîm pêl-rwyd gyda'r nos a dwi'n methu, ond y ffordd dwi'n dod rownd hwnna ydy gwahodd ffrindiau rownd i swper.

"Dwi'n neud yn siŵr fy mod i'n cael stwff yn y dyddiadur i gadw fi fynd."

Cael cysur o rannu ar-lein

Fel pobydd, cyflwynydd Parti Bwyd Beca ar S4C a chyn-gystadleuydd ar y gyfres deledu The Great British Bake Off, mae gan Beca ddilyniant mawr ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae hi wedi cychwyn rhannu lluniau o'r bwydydd y mae hi'n eu coginio i'w hunan gyda'r nos ar ei chyfrif Instagram, er mwyn "estyn allan", meddai, at bobl sy'n bwyta swper-i-un, naill ai am eu bod nhw'n sengl neu'n byw ar wahân i'w partner am wahanol resymau.

Image copyright Beca Lyne-Pirkis / Instagram Image caption Rhai o'r prydau bwyd y mae Beca'n eu coginio

"Mae cymaint o bobl yn bwyta ar ben eu hunain am wahanol sefyllfaoedd am eu bod nhw ddim efo rhywun neu bod y partner arall yn gweithio i ffwrdd lot, ond o'n i am estyn allan iddyn nhw a dweud mae'n iawn i chi wneud ffỳs o'ch hunan.

"Tua dwy flynedd yn ôl wnes i benderfynu rhoi pethe ar y cyfryngau cymdeithasol gyda'r hashnod #solosuppers.

"Dwi'n cael lot o bobl yn cysylltu â fi'n dweud eu bod nhw'n hoffi clywed am rywun sy'n neud rhywbeth tebyg iddyn nhw, gweld y swperau gwahanol i'w hysbrydoli nhw a neud ffws o'u hunain yn hytrach na 'neud darn o dost neu rywbeth i swper.

"Os ydw i'n sâl, pwy sydd fod i edrych ar ôl y merched ganol nos? Rhaid i fi wneud yn siŵr fy mod i mor iach ag y galla i, dyna pam dwi'n 'neud e, a hefyd mae'n esiampl dda i'r merched i weld ni'n bwyta bwyd da. Mae'n bwysig trio edrych ar ôl eich hunan.

"Rydyn ni'n colli Matt ond mae e'n colli allan mwy. Ond dydy e ddim yn mynd i fod am byth. Dim ond pedair blynedd sydd ganddo ar ôl cyn ymddeol o'r fyddin felly'r gobaith yw y bydd yn cael swydd yn agosach i adre."