Cymru wedi cael sedd yn y Cenhedloedd Unedig?

Image copyright Marvel Image caption Nabod y faner ar y dde?

Mae'r Ddraig Goch i'w gweld yn aml mewn llefydd anarferol, ond dyma'r tro cyntaf erioed iddi hi gael ei gweld yn amlwg yn adeilad y Cenhedloedd Unedig.

Dyw Cymru ddim yn aelod llawn o'r UN meddech chi, ond dyw hynny ddim yn broblem ym myd ffuglen y sinema. Cafodd y faner ei gweld gan nifer o Gymry llygadog tra'n gwylio'r ffilm newydd Black Panther.

Mae 'na ddyfalu mawr wedi bod ar y cyfryngau cymdeithasol am ei phresenoldeb. Oedd 'na Gymro neu Gymraes yn addurno'r set neu oedd 'na genedlaetholwyr brwd wedi llwyddo i'w gosod hi yno cyn i unrhyw un sylweddoli?

Ond mae 'na ddamcaniaeth arall, sef bod aelod o griw'r ffilm yn ceisio plesio'r bos.

Industrial Light and Magic (ILM) oedd yn gyfrifol am effeithau arbennig Black Panther. Merch o Sir Benfro, Lynwen Brennan, yw Llywydd a Rheolwr Cyffredinol presennol ILM. Mae Lynwen, sy'n wreiddiol o Benalun ger Dinbych-y-Pysgod, hefyd wedi ei henwebu am wobr diwylliant yng Ngwobrau Dewi Sant 2018.

Ry'n ni yn Cymru Fyw wedi gofyn i gwmni Disney am esboniad.