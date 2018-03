Image copyright Llywodraeth DU Image caption Mae AS Llafur ac Ysgrifennydd amddiffyn yr wrthblaid Nia Griffith wedi dweud fod Llafur bellach yn derbyn mai "Rwsia sy'n gyfrifol" am yr ymosodiad yng Nghaersallog

Mae llefarydd Llafur ar amddiffyn, Nia Griffith AS, wedi dweud wrth y BBC bod y blaid yn derbyn mai "Rwsia sy'n gyfrifol" am wenwyno cyn-ysbïwr yng Nghaersallog.

Ond mae AS Llanelli wedi dweud nad oes modd iddi siarad dros lefarydd arweinydd y blaid yn dilyn ei sylwadau ef.

Ddydd Mercher, dywedodd llefarydd ar ran Jeremy Corbyn, Seumas Milne, nad oedd "tystiolaeth gadarn mai Rwsia oedd yn gyfrifol am y gwenwyno".

Dywedodd Ms Griffith ar raglen Today ar BBC Radio 4: "Rydym yn derbyn beth ddywedodd y Prif Weinidog - mae'r math yma o sylwedd sy'n effeithio ar y system nerfol yn un soffistigedig, a Rwsia sy'n gyfrifol am yr ymosodiad yma.

"Felly rydym yn llwyr gefnogi mesurau'r llywodraeth i ddiarddel 23 o ddiplomyddion Rwsia o'r DU."

Image caption Mae Jeremy Corbyn bellach wedi rhyddhau datganiad ar Facebook yn galw i'r awdurdodau yn Rwsia "gael eu dal i gyfrif ar sail y dystiolaeth"

Daw sylwadau Ms Griffith ar ôl i nifer o ASau Llafur, gan gynnwys tri o Gymru, anghytuno gydag ymateb Mr Corbyn i ddatganiad Theresa May ar achos gwenwyno'r cyn-ysbïwr Sergei Skripal a'i ferch, Yulia.

Wedi datganiad y prif weinidog, fe wnaeth 19 o ASau Llafur gefnogi'r cynnig i ddiarddel y diplomyddion.

Yn eu plith oedd AS De Caerdydd a Phenarth, Stephen Doughty, wnaeth alw am atal trwydded sianel deledu o Rwsia yn gynharach yn yr wythnos, AS Islwyn, Chris Evans ac AS Aberafan, Stephen Kinnock.

Mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones hefyd wedi datgan ei gefnogaeth i Mrs May ar ôl iddo alw ei hymateb i Rwsia yn "gadarn a chymesur".

Mae Rwsia yn gwadu bod ag unrhyw ran yn y digwyddiad o wenwyno ac yn dweud eu bod yn gweithio ar fesurau i ymateb.

Image copyright EPA/ Yulia Skripal/Facebook Image caption Mae Mr Skripal, 66, a'i ferch Yulia, 33, mewn cyflwr difrifol yn yr ysbyty

Daeth sylwadau Mr Milne, llefarydd ar ran Mr Corbyn, mewn cyfarfod gyda newyddiadurwyr yn dilyn datganiad y prif weinidog yn amlinellu ei hymateb i'r ymosodiad yng Nghaersallog.

Dywedodd Mr Milne nad oedd Llafur yn gwrthwynebu ymateb Mrs May, ond roedden nhw'n rhybuddio i gymryd pwyll cyn dod i gasgliad pendant ynglŷn â phwy oedd yn gyfrifol am yr ymosodiad.

'Ymosodiad erchyll'

"Pwy bynnag wnaeth gyflawni'r ymosodiad, maen nhw'n gyfrifol am ymosodiad erchyll ac anystyriol mewn ardal gyhoeddus," meddai.

Dywedodd hefyd fod Rwsia yn "uniongyrchol ac yn anuniongyrchol gyfrifol" ond fod "euogrwydd yn bodoli mewn nifer o ffyrdd gwahanol".

Image caption Mae'r Prif Weinidog Theresa May wedi diarddel 23 o ddiplomyddion Rwsia o'r DU

Ychwanegodd Ms Griffith ar raglen Today fod safbwynt y blaid bellach "yn gliriach" ar ôl i Mr Corbyn ryddhau datganiad nos Fercher.

Ar ôl condemnio'r ymosodiad yn San Steffan, fe wnaeth Mr Corbyn alw i'r awdurdodau yn Rwsia "gael eu dal i gyfrif ar sail y dystiolaeth, a dylai ein hymateb fod yn bendant ac yn gymesur".

Dywedodd Ms Griffith fod y datganiad yn ei gwneud hi'n "glir ein bod ni'n llwyr gefnogol o ymateb y llywodraeth, oherwydd mae hi'n amlwg ein bod ni'n derbyn beth mae'r prif weinidog wedi'i ddweud, mai Rwsia sy'n gyfrifol".

Pan ofynnwyd iddi pam nad oedd Mr Corbyn wedi datgan ei gefnogaeth i'r llywodraeth yn Nhŷ'r Cyffredin, ymatebodd drwy ddweud bod "ei safbwynt wedi cael ei wneud yn glir mewn datganiadau".

"Y peth pwysig yw mai dyma ein safbwynt nawr, ac fe allai ei sicrhau chi mai dyma safbwynt y fainc flaen."