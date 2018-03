Mae methiant i adfer gwasanaeth bws llawn i bentrefi yng Ngwynedd yn "anfoddhaol", yn ôl cynghorydd tre'.

Pan gollodd cwmni Express Motors ei drwydded ym mis Rhagfyr, crebachodd y gwasanaeth i bentrefi ger Porthmadog i bedair taith y diwrnod ac mae'n rhaid rhoi diwrnod o rybudd cyn teithio.

Yn flaenorol, roedd tua 10 bws y dydd rhwng y dref a Borth y Gest a Morfa Bychan.

Am bythefnos dros wyliau'r Pasg, bydd y gwasanaeth am ddim, gan arwain at gyhuddiadau bod ymwelwyr yn cael blaenoriaeth ar draul pobl leol.

Dywedodd cadeirydd Cyngor Tref Porthmadog, Simon Brooks, bod "yn rhaid" i wasanaethau cyson ddychwelyd.

"Dydan ni heb seinio fyny i sefyllfa lle fydd na ddim gwasanaethau bws o gwbl yn y pentrefi yma, ag eithrio'r wythnosau pan fo pobl yn dod yma i aros yn eu tai haf neu er mwyn mynd ar eu gwyliau.

"Mae 'na bobl sy'n byw mewn pentrefi fel Borth y Gest - pobl hen, pobl anghennus, pobl ifanc - sydd angen defnyddio bws gydol y flwyddyn.

"A job Gwynedd fel y cyngor sir ydy darparu'r gwasanaeth yna."

Mae BBC Cymru wedi gofyn i Gyngor Gwynedd am sylw.