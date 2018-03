'Nawr lanciau rhoddwn glod, y mae'r gwanwyn wedi dod...'

Ar ôl gaeaf hir ac eira mawr, o'r diwedd mae'r gwanwyn ar ei ffordd i Gymru. Dyma rai o'n hoff luniau o'r tymor newydd:

Image copyright Robert Evan Thomas-Jones Image caption Pelydrau'r haul ym Mhorth Neigwl, Pen Llŷn

Image copyright Marilyn E Williams Image caption Pont Menai ac Eryri - y gwanwyn a'r gaeaf yn gymysg oll i gyd

Image copyright Iestyn Hughes Image caption Machlud yr 'Alban Eilir' yn Aberystwyth - diwrnod cyntaf y gwanwyn

Image copyright Iola Wyn Image caption Traeth Telpyn a'r olygfa tuag at Sir Benfro, ar y ffin gyda Sir Gâr

Image copyright Dyfed Wyn Roberts Image caption Aber yr Afon Mawddach, Sir Feirionnydd

Image copyright Marilyn E Williams Image caption Blodeuo yn Nwygyfylchi

Image copyright Marc Gardner Image caption Eryri o Gapel Curig

Efallai o ddiddodeb:

Image copyright Dylan Parry Image caption Yr olygfa tra'n cerdded ar fynydd Tryfan

Image copyright Ann Lewis Image caption Ynys Enlli o'r llwybr islaw Uwchmynydd

Sut i gael negeseuon am y newyddion a'r straeon diweddaraf gan BBC Cymru Fyw yn syth i'ch dyfais.