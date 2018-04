Mae Aelod Seneddol Dwyfor Meirionnydd wedi dweud ei bod hi'n disgwyl i lythyr o ymddiheuriad gael ei anfon at staff Cyngor Gwynedd ddydd Mawrth am natur geiriad llythyr gafodd ei anfon atyn nhw'r wythnos diwethaf.

Dywedodd Liz Saville Roberts wrth raglen y Post Cyntaf ar BBC Radio Cymru fod natur y llythyr gwreiddiol yn anffodus, pan rhybuddiodd y cyngor y byddai staff heb swydd ymhen deufis, onibai eu bod yn cytuno i delerau newydd.

Mae'r cyngor yn gobeithio y bydd y newid yn arbed dros £400,000 y flwyddyn, a dywedodd yr awdurdod eu bod wedi bod yn trafod arbedion gyda'r undebau ers dwy flynedd a hanner.

Mae disgwyl i'r undebau ymateb i'r llythyr gwreiddiol yn ddiweddarach.

Roedd y llythyrau at staff yn rhoi dau ddewis: "Ticiwch y blwch i dderbyn y newidiadau, neu ticiwch y blwch i wrthod y newidiadau."

Ac mae'r ail ddewis yn dweud: "Peidio derbyn y cytundeb gwaith newydd. Rwyf yn deall bod hynny'n golygu y bydd fy nghyflogaeth yn dod i ben ar 30 Mehefin 2018 ac na fydd gennyf yr hawl i dâl diswyddo."

Roedd hefyd yn dweud pe bai staff yn derbyn y newidiadau yn "wirfoddol", ni fydd yn effeithio ar gyfrifoldebau rolau cyfredol, y radd cyflog sylfaenol, lleoliad gwaith na hyd y gwasanaeth parhaus.

Os na fyddai staff yn derbyn y newidiadau, neu'n methu ag ymateb i'r llythyr, "yna mae'n bwysig eich bod chi'n deall canlyniadau eich penderfyniad".

'Naws bygythiol'

Dywedodd Ms Saville Roberts ar raglen y Post Cynta ei bod yn poeni "bod yna naws bygythiol" yn y llythyr gwreiddiol gafodd ei anfon allan ar 26 Mawrth.

"Mae rhywun yn teimlo dros weithwyr y cyngor" meddai. "Roeddech chi'n son am y 6,000 o bobl fydde wedi cael y llythyr yma jest cyn y Pasg, yn dweud y byddai eu cyflogaeth nhw, bod na bosibiliad - roedd 'na ddau ddewis - ond un dewis oedd y byddai eu cyflogaeth nhw'n dod i ben ddiwedd Mehefin a hynny heb dâl diswyddo."

Dywedodd ei bod wedi bod mewn cysylltiad â swyddogion y cyngor dros y dyddiau diwethaf: "Un o'r pethau dwi yn pwyso amdano fo, a dwi'n cael ar ddeallt y bydd yn digwydd heddiw 'ma, bod 'na lythyr i gael ei anfon at yr holl staff eto gan y cyngor sir.. yn mynegi ymddiheuriad am natur geiriad y cymal hwnnw yn y llythyr sydd wedi peri pryder.

"Mae'r llythyr newydd, dwi'n gobeithio, yn sôn yn hytrach nag am golli swyddi, ond am gynnig cytundeb newydd i bobl erbyn y 30 Mehefin."

Ychwanegodd ei bod yn deall bod gan y cyngor ddewisiadau anodd i'w gwneud wrth geisio arbed arian mewn sir sy'n "hynod ddibynnol ar natur y swyddi hynny", ond mynodd nad oedd hynny'n newid y ffaith bod "angen trin y gweithlu gyda pharch".